Nach mehr als 20 Jahren steht der Verein „Zellertal aktiv“ am Scheideweg: Die langjährige Vorsitzende Heidi Zies will bei der demnächst anstehenden Wahl nicht mehr für das Amt kandidieren. Sie hofft, dass es unter jüngerer Führung weitergeht. Die Zeichen stehen allerdings nicht zum Besten. Denn die entscheidende Frage lautet: Ist der Verein in der jetzigen Form überhaupt noch zeitgemäß?

„Es ist nicht so, dass wir in der Vorstandschaft Streit haben oder dass ich mich über etwas geärgert habe“, sagt Heidi Zies aus Niefernheim, die den