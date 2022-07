Derzeit herrscht laut Deutschem Wetterdienst in den rheinland-pfälzischen Wäldern die zweithöchste von fünf Waldbrand-Gefahrenstufen. Die jeweils aktuelle Lage ist im Internet zu finden: https://rcccm.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html. Das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium ruft dazu auf, im Wald besonders umsichtig zu sein, kein offenes Feuer im Wald oder am Waldrand zu machen und sofort die Feuerwehr zu rufen, wenn jemand einen Brand oder eine Rauchentwicklung bemerkt. Damit Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können, dürften Wege auf keinen Fall zugeparkt werden. Außerdem helfe die Nummer des nächstgelegenen Rettungspunktes, dass Rettungskräfte und Feuerwehren schnell einen Brand oder hilfesuchende Personen finden können, so das Ministerium. Rettungspunkte sind durch grüne Schilder mit einem weißen Kreuz, unter welchem eine Nummer steht, erkennbar. Da sich trockenes Gras durch heiße Katalysatoren schnell entzünden könne, sollten nur auf ausgewiesene Parkplätzen genutzt werden.

Im April 2020 hatte der Wald südlich von Potzbach gebrannt – ausgelöst worden war der Brand durch Müllverbrennung. Die Feuerwehren bekamen ihn glücklicherweise unter Kontrolle. Vier Monate später war es in Teschenmoschel ganz knapp gewesen: Nach einer illegalen Grillaktion wäre der Wald fast in Brand geraten.