Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns zunächst noch erhalten. Am Samstag allerdings drohen Gewitter, viel Regen und Hagel.

Das Hoch bei den Britischen Inseln schwächt sich ab, zuvor beschert es uns aber noch reichlich Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Am Wochenende gewinnt ein zum Ärmelkanal ziehendes Tief Einfluss auf das Wetter in unserer Region. Im Vorfeld dieses Tiefs strömt sehr warme und schwüle Luft nach Mitteleuropa, welche teils kräftige, gewittrige Regenfälle auslösen kann. Hinter seinen Störungszonen erreicht uns in der Folge kühlere Atlantikluft.

Vorhersage

Donnerstag: Verbreitet strahlt die Sonne. Diese heizt die Luft nach angenehmen Start in den Tag tüchtig auf. Am Nachmittag können sich einige lockere Quellwolken bilden.

Freitag: Es steht uns ein weiterer sehr freundlicher und trockener Tag mit reichlich Sonnenschein bevor. Gelegentlich ziehen dünne Wolkenschleier am Himmel vorüber, die sich zum Abend hin verdichten können. Dazu wird es sehr warm bis heiß. Der Ostwind frischt jedoch etwas auf. In der Nacht auf Samstag können von Frankreich bereits erste Regengüsse in die Region ziehen.

Samstag: In schwüler Luftmasse wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Mit kräftiger Sonneneinstrahlung werden die Wolken dunkler und bedrohlicher und produzieren lokale Regengüsse und Gewitter. Vorsicht: Die Niederschläge können punktuell sehr kräftig und in Verbindung mit Hagel ausfallen.

Sonntag: Der Tag startet freundlich. Im Tagesverlauf verdecken dichtere Wolken zeitweise die Sonne, und es kann zu kleineren Schauern kommen. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag geht es bei angenehmen Temperaturen durchwachsen weiter. Neben kurzen sonnigen Phasen können sich örtliche Regengüsse und Gewitter entwickeln. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte es zumindest vorübergehend wieder sonniger und wärmer werden.