Die Fußballer des TuS Steinbach haben noch drei Spiele in der Verbandsliga Südwest zu absolvieren, zwei davon zu Hause.

Der derzeitige Ligavorletzte empfängt am Sonntag im vorletzten Heimspiel um 15.15 Uhr die SG Eintracht Bad Kreuznach. Rechnerisch kann der TuS noch den drittletzten Tabellenrang erreichen. Die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Ghoul liegt aktuell sechs Punkte hinter dem Liga-14. SV Morlautern. Die Steinbacher haben in den bisherigen 27 Partien 15 Punkte eingefahren.

Unterdessen laufen die Planungen bei den Donnersbergern auf die kommende Runde schon auf Hochtouren. Patrick Wolf, der bislang Co-Trainer war, wird nach der Runde zu Arminia Ludwigshafen wechseln und dort das Traineramt übernehmen. Der bisherige Coach Daniel Ghoul wird aber aller Voraussicht nach weitermachen. „An meiner Situation hat sich ja eigentlich nichts geändert“, sagt der Trainer und betont: „Klar, ich hatte mit Patrick im Februar ja schon dem Verein für die nächste Runde zugesagt. Patrick hat nun eine andere Situation. Wir sind momentan auf der Suche nach einem neuen geeigneten Co-Trainer. So gehen wir dann in die nächste Spielzeit.“

Gegen Bad Kreuznach nicht chancenlos

Welche Spieler bleiben und welche gehen? Darüber gibt es von der Seite des Vereins noch keine genauen Informationen. Klar ist: Der TuS möchte in der kommenden Landesligarunde wieder eine gute Rolle spielen. Gegen Bad Kreuznach sieht Ghoul seine Mannschaft nicht chancenlos. „Ein bisschen ist es aber schon nicht verständlich, warum die Eintracht in dieser Saison so lange da unten in der Tabelle stand. Sie haben sehr gute Spieler, sind auf dem Papier ein Kandidat für weiter oben“, sagt der Coach.

Tatsächlich hatten die Kreuznacher lange Zeit Probleme. Erst mit einer guten Rückrunde kletterte die SG in Richtung obere Tabellenhälfte. Momentan ist das Team mit 38 Punkten auf dem achten Tabellenrang. Abstiegssorgen muss sich die Eintracht nicht mehr machen. Zuletzt feierten die Kreuznacher vier Siege in Folge. Dabei erzielte die Eintracht 19 Tore. Zuletzt gewannen die Kreuznacher zu Hause gegen den FK Pirmasens II 4:0.

Hinspiel 1:4

Das Hinspiel zwischen den Steinbachern und Kreuznach war eine eher klare Angelegenheit. Damals verloren die Donnersberger mit 1:4. „Für uns gilt es, sich ordentlich aus der Verbandsliga zu verabschieden. Das macht die Mannschaft auch derzeit“, sagt TuS-Spielertrainer Daniel Ghoul. „Die vergangenen Spiele waren sehr knapp, die Ergebnisse waren knapp, teilweise bitter, aber dann auch verdient. Wir sind einfach nicht weit weg von den Teams in der Verbandsliga. Die Mannschaft hat ja auch gegen die Spitzenteams der Liga gut mitgehalten. Ich mache den Jungs gar keinen Vorwurf, sie hauen im Training alles raus, das ist auch das, was wir erwarten. Und das machen sie. Wir wollen gegen Bad Kreuznach zu Hause alles geben, und wenn es geht, einen Sieg einfahren. Am Sonntag haben wir die nächste Möglichkeit auf Punkte.“