In der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord hat der SV Imsbach knapp den zweiten Tabellenplatz verpasst. Spielertrainer Marcel Mehler blickt dennoch positiv in die Zukunft und zeigt sich sehr zufrieden mit seinen Jungs. Der TuS Bolanden bereitet sich indes auf die Relegationsspiele vor.

Im direkten Duell sah es lange so aus, als könne sich der SV Imsbach doch nochmal in die führende Position um den Relegationsplatz bringen. Doch der TuS Bolanden legte einen beeindruckenden Schlussspurt hin und siegte 3:2. „Da habe ich nach dem Spiel schon erst mal 18 hängende Köpfe gesehen“, beschreibt Marcel Mehler die Gefühlswelt seiner Schützlinge nach der bitteren Niederlage. „Wenn man ehrlich ist, haben wir den zweiten Platz aber nicht erst am vergangenen Wochenende, sondern auch schon zuvor verspielt. Gegen Stetten, Alsenborn und Meister Sippersfeld haben wir ja nur einen Punkt geholt“, ordnet der junge Coach die Geschehnisse realistisch ein.

Trotz der jüngsten Enttäuschung zeigt er sich mit dem Verlauf der Runde durchaus zufrieden. Einer der vorderen Plätze sei bis vor ein paar Wochen in der internen Zielsetzung ohnehin nicht zur Sprache gekommen: „Wir hatten eine top Trainingsbeteiligung. Auch bei den Spielen hat jeder alles gegeben. Der Zusammenhalt innerhalb des Teams war mit der Beste, den ich je erlebt habe.“

Relegation ein weiterer Höhepunkt

Auch für die kommende Saison sieht Mehler seinen SVI gewappnet, wenn auch er im TuS Finkenbach, TuS Stetten, SV Alsenborn und einigen anderen Vereinen erneut starke Konkurrenz erwartet. „Nach dem abschließenden Saisonspiel geht es im Juni erst mal auf Abschlussfahrt nach Mallorca“, freut sich der Mittelfeldspieler bereits auf ein „Trainingslager“ der besonderen Art.

Daran zu denken ist beim TuS Bolanden noch nicht. Die Truppe von Coach Jörg Bechtel wird in den Aufstiegsspielen entweder auf FC Erlenbach, TuS Olsbrücken oder VfL Kaiserslautern treffen. Alle drei Teams könnten am Ende den zweiten Tabellenplatz, der zu den Aufstiegsspielen in die A-Klasse berechtigt, belegen. „Die Relegation wird ein weiteres Highlight für die Jungs und gleichzeitig Neuland“, sagt der erfahrene Trainer Bechtel. In den nächsten Tagen hoffe er, dass alle angeschlagenen Spieler wieder richtig fit und zu den Aufstiegsspielen voll einsatzfähig sein werden.

Solide Runde gespielt

„Ich hoffe, dass alle wissen, um was es in diesen Partien geht. Einige bekommen eine solche Chance nur einmal in ihrem Fußballerleben. In diesen Momenten muss man dann da sein und sie nutzen“, so Bechtel.

Der TuS Bolanden präsentierte sich in der abgelaufenen Runde sehr solide, holte in der Hinserie drei Punkte mehr als in der Rückrunde. Für die Relegationsspiele gegen eines der Teams aus dem Fußballkreis Kaiserslautern dürften die Trauben zum Saisonabschluss nochmal sehr hoch hängen.