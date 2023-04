Zwei Verletzte, zwei total beschädigte Fahrzeuge: Das ist Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung K69/L449 ereignet hat. Eine Autofahrerin wollte von Rüssingen kommend nach links in Richtung Göllheim abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Elbisheimerhof kommenden Wagens, den die Frau mit ihrem Pkw seitlich rammte. Im Anschluss wurde ein Ortsschild aus der Verankerung gerissen, ehe die beiden Autos auf dem Grünstreifen zum Stehen kamen. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person verletzt, eine weitere begab sich zur ärztlichen Untersuchung. Neben dem Rettungsdienst waren auch Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Göllheim mit 24 Personen im Einsatz.