Einem 21-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen hat ein 68-Jähriger, der am Sonntagmittag mit seinem Wagen in der Friedenstraße Richtung Martin Luther-Straße unterwegs gewesen ist. Der 21-Jährige hatte die Karl-Marx-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befahren. Im Kreuzungsbereich sind die beiden Autos zusammengestoßen. Der junge Mann und sein Beifahrer mussten mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, der 68-Jährige und seine Mitinsassen blieb unverletzt. Beide Pkw wurden beschädigt, einer musste abgeschleppt werden.