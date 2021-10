Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr bei Göllheim. Beim Abbiegen auf die L449, die Landesstraße zwischen Göllheim und Marnheim, missachtete eine 54-jährige Autofahrerin, die von Rüssingen in Richtung Göllheim unterwegs war, die Vorfahrt. Ihr Wagen stieß mit dem eines 71-jährigen Mannes zusammen, der auf der L449 in Fahrtrichtung Marnheim unterwegs war. Sowohl der 71-Jährige als auch die Beifahrerin der Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.