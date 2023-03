An der Abfahrt B 47 aus Richtung Dreisen kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Personenwagen. Der Pkw-Fahrer missachtete wahrscheinlich die Vorfahrt des anderen Fahrzeuges, das aus Richtung Zementwerk kam. Der Transporter wurde über die komplette rechte Seite beschädigt. In den Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst, dadurch wurden die drei Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr Göllheim im Einsatz, die den Brandschutz sicherte und auslaufende Treibstoffe sicherte. Die Straße musste kurzfristig gesperrt werden.