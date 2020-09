Am Samstagmorgen um 10 Uhr hat sich an der Einmündung Bundesstraße 48 zur Kaiserslauterer Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin befuhr die B 48 in Richtung Schleifmühle und wollte an der Einmündung nach links in die Ortsmitte Rockenhausen abbiegen. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer aus dem Donnersbergkreis wollte aus der Kaiserslauterer Straße nach links auf die Bundesstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt. Die Fahrzeuge kollidierten, und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4300 Euro Die Straße musste kurzfristig von der Feuerwehr Rockenhausen gesperrt werden.