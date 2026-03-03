Für einen 17-Jährigen endete die Fahrt mit seinem Leichtkraftrad am Montagabend mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Albisheim. Der junge Mann war gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße von Stetten kommend in Richtung Albisheim unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 17-Jährige an der Einmündung zur Landesstraße 447 die Vorfahrt eines sich von links nähernden 61-jährigen Autofahrers, der in Richtung Gauersheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Leichtkraftrad als auch das Auto wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren auch Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinden Göllheim und Kirchheimbolanden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.