Weil ihm der Fahrer eines Leicht-Lkw die Vorfahrt genommen hat, ist ein 62-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag in Marienthal mit seiner Maschine gestürzt. Der Mann aus Saulheim hat leichte Verletzungen erlitten, er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden.