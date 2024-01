Die offenen Sprechstunden des Sozialpsychiatrischen Dienstes werden ab dem 19. Februar vorerst pausiert. In der Zwischenzeit können sich Betroffene telefonisch unter 06352 710425 oder per E-Mail an spdi@donnersberg.de an den Sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Hier gibt es telefonische Beratung, es kann auch ein persönlicher Termin vereinbart werden.