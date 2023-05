Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Steinborn wird es wohl auf absehbare Zeit keinen neuen Jugendtreffpunkt in geschlossenen Räumen geben. Alle Mitglieder des Ortsbeirats waren sich in der jüngsten Sitzung aber darüber einig, dass für die Jugend im Ortsteil etwas getan werden müsste. Was genau, das blieb offen.

Zwar hatte die SPD-Fraktion einen Antrag für ein neues Jugendzentrum in das Gremium eingebracht, zog diesen aber nach ausführlicher Diskussion wieder zurück. „Wir wollen den