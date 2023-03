Basketball: Drei Spieltage vor Saisonschluss wird womöglich am Sonntagabend (18 Uhr, Sporthalle Hofenfelsgymnasium) in Zweibrücken die Meisterschaft der Landesliga Rheinhessen-Pfalz entschieden. Tabellenführer BBC Fastbreakers Rockenhausen gastiert bei der punktgleichen Vereinigten Turnerschaft.

Hop oder top, alles oder nichts – das Landesliga-Spitzenspiel in Zweibrücken steht gewissermaßen genau unter diesem Stern. Zwar ging das Hinspiel am 20. November mit 87:86 knapp an die Fastbreakers, doch da die VTZ das um 181 Punkte weitaus bessere Korbverhältnis hat, reicht der Mannschaft von Trainerin Gabriela Chnapkova ein Sieg über Rockenhausen, um im Fall der Fälle den direkten Vergleich zu gewinnen.

Genau deshalb muss der BBC auch das Rematch für sich entscheiden, um am Ende die Nase vorne zu haben. Beide Teams können sich im Fall eines Sieges dann sogar noch in den verbleibenden zwei Partien eine Niederlage erlauben.

Selbstvertrauen haben die Fastbreakers zuletzt genug getankt – erst der 77:70-Coup mit stark dezimiertem Kader bei den Towers und vergangenen Samstag der Derbysieg gegen Lokalrivale TV Kirchheimbolanden vor über 160 Zuschauern. „Wir wissen um was es geht. Unsere Spieler lieben den Basketball und sie wollen die Meisterschaft nach Rockenhausen bringen. Dafür müssen wir hart und diszipliniert agieren und alles auf dem Feld lassen, denn der Gegner spielt eine beeindruckende Saison“, sagt BBC-Spielertrainer Key-Juan Hardin und zeigt sich fokussiert.

Jeremy Jordan für Rückkehr

Die Zweibrücker mühten sich jüngst zu einem 57:43-Auswärtssieg beim VfL Bad Kreuznach, erzielten in den ersten 30 Minuten nur 24 Punkte. Nicht dabei war Top-Scorer Tim Burkholder (Schnitt 21,1 Punkt), der noch an den Folgen einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Gut möglich aber, dass der 28-jährige Referendar im Top-Duell die Zähne zusammenbeißt, um seiner Mannschaft zu helfen. Neben Burkholder gehören Milomir Mihailovic, Center Johannes Meenken und Luca Höchst zu weiteren treffsicheren VTZ-Scorern.

Doch an diesen mangelt es auch den Fastbreakers nicht. Rian Cripe führt die Landesliga-Korbjägerliste mit 288 Punkte in 14 Spielen an. Jaeden Lewis und Joshua Lacy kommen auf einen Schnitt von 21 und 19 Punkten pro Partie. Bitter für den BBC: Regisseur Jordan Greenleaf muss aus beruflichen Gründen am Sonntagabend passen. Überraschenderweise wird stattdessen über ein Comeback von Jeremy Jordan gemunkelt. Der sprunggewaltige 37-jährige US-Amerikaner hat den Fastbreakers schon vor Jahren in der Oberliga viel Freude bereitet und könnte zum Trumpfass werden.

Starke Offensivstatistiken

Ein Blick auf die Statistik verrät: Die Freiwurfquote von etwa 67 Prozent spricht für die VTZ (BBC: 53 Prozent). Und: Am Sonntag messen sich nicht nur die Teams mit den meisten Punkten aus korbnaher Distanz, sondern auch jenseits der 6,75-Meter-Linie: Rockenhausen kommt auf 109 und Zweibrücken auf 97 verwandelte Dreier. „Wer den Ball nicht hat, kann nicht werfen“, sagt Chnapkova, die ihre Mannschaft auf eine engmaschige Verteidigung einschwören will. Generell blickt die 46-jährige ehemalige slowakische Bundesligaspielerin dem Showdown mit viel Vorfreude und Optimismus entgegen: „Wir sind top vorbereitet und gut drauf. Der Gegner hat sicherlich Vorteile im athletischen Bereich, wir dagegen mehr größere Spieler und ein besseres Teamzusammenspiel.“ Eine Niederlage und die wohl damit verbundene verpasste Meisterschaft würde eine eigentlich tolle Saison dann in ein doch enttäuschendes Licht rücken .