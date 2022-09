Weil sie sich vor einem Insekt auf ihrem Arm erschrocken hat, kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Nähe von Schweißweiler. Eine 47-Jährige fuhr in ihrem Auto auf der B48 von Winnweiler in Richtung Schweisweiler, als die das Insekt bemerkte. Durch den Schreck kam sie nach rechts von der Fahrbahn an und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, laut Polizei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1500 Euro.