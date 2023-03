Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tag eins nach der Corona-Zwangspause, kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen. Gestern am Nachmittag war die Stimmung zwar noch verhalten, aber durchaus optimistisch. Überrannt worden ist keiner der Inhaber in den Läden in der Nordpfalz. Doch die Kunden kehren zurück, teils langsam, aber interessiert und auch kaufwillig.

„Wir standen während der gesamten Zeit mit unseren Kunden im Kontakt. Viele haben uns per Whatsapp geschrieben und uns aufgemuntert“, sagt Gabriele Schäfer von Creativ