Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

30 Jahre hat sie gedauert, und nun geht sie bei der ersten Göllheimer Fasnachtssitzung am 11. Februar zu Ende: die Frauenära im Elferrat bei den Riedbachnarren. Acht der zehn Damen haben sich entschlossen, ihr Amt an Nachfolgerinnen weiterzugeben. Und auch zwei Herren werden in Zukunft dabei sein.

Den Göllheimer Fasnachtern ging es 1993 nicht gut; ihr Verein steckte in einer Krise. Es gab nicht genug Engagierte, und vor allen Dingen zu wenig Resonanz beim Publikum; von „lustig“ und