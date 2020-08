Überholt und geschnitten wurde am Samstagvormittag kurz vor 11 Uhr ein Autofahrer, der auf der L394 zwischen Sippersfeld und Breunigweiler unterwegs war. Als er versuchte, dem weißen Kombi auszuweichen, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam letztlich in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Breunigweiler, ohne sich um den Schaden oder den Verunglückten zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 06361-9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.