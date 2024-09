Der Landrat des Donnersbergkreises, Rainer Guth, will den Öffentlichen Nahverkehr im Kreis revolutionieren und ihn zum Beispiel mit privaten Fahrdiensten ergänzen. „Wir fahren sonst personell und finanziell gegen eine Wand“, sagt er. Im RHEINPFALZ-Interview spricht er außerdem über die Hilfe durch Künstliche Intelligenz beim Bürokratieabbau, wie er weitere Unternehmen in den ländlichen Raum locken will und warum die ganze Westpfalz „in einem Boot sitzt“.

