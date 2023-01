Ein Tauschgeschäft als Lösung?

Aus der Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Kupferberg und Bauhof wird wohl eher nichts. Der Ausblick auf Solarmodule wird für unzumutbar empfunden. Und es ehrt die Ratsmitglieder, dass sie dem Wohl ihrer Bürger derart verpflichtet fühlen. Sicher werden sie das auch im Sinn haben, wenn sie sich bei ihren Planungen zur Stadtentwicklung die Abwassersituation in der Stadt betrachten. Und das Kanalsystem, an dem Kupferberg, Haide und alle neuen Baugebiete hängen, hat bekanntlich eine kritische Engstelle in Höhe des Ziegelwoogs. Ein Überlaufbecken, das dort in einem Privatgarten mündet, stammt aus einer Zeit, in der solche Angelegenheiten noch per Handschlag geregelt wurden. Heute aber lebt hier ein Ehepaar, das das Anwesen nichtsahnend gekauft hatte, um den Hunden Auslauf zu bieten. Dass sich hier bei jedem Wetter Toilettenpapier, Tampons oder auch Präservative in ihren Garten ergießen, konnten sie beim Hauskauf nicht ahnen.

Das Verwaltungsgericht in Neustadt hatte sich zwar auf ihre Seite gestellt, die Sache wurde als unzumutbar eingestuft. Doch die VG ging in Berufung und wartet jetzt auf den Bescheid aus Koblenz. Wenn das Ehepaar in dieser Instanz verliert, bleiben der VG wohl Kosten in Millionenhöhe für eine neue Kanalisation erspart, das Problem aber ist nicht gelöst. Zwar ist Abwasser grundsätzlich Sache der Verbandsgemeinde, der Überlauf aber liegt im Stadtgebiet und könnte zum Knackpunkt für alle weiteren Planungen werden. Eine Lösung wäre also in aller Sinne. Ein Vorschlag zur Güte wäre beispielsweise ein Tausch auf VG-Kosten. Ziegelwooghaus gegen einen Neubau im Schlüssel. Das hätte einen weiteren Vorteil: Das geplagten Paar würde sicher den Anblick auf PV-Module gerne gegen den auf Fäkalien und benutzten Hygieneartikel im Garten tauschen.

(Noch) außer Gefahr

Meinem Sohn ist es auch passiert. Genauer gesagt dessen Sohn, also meinem Enkel. Sein altes Handy funktionierte wohl nicht mehr, also schickte er eine Nachricht an seine Eltern. „Hallo Mama/Papa. (Man bemerke den Schrägstrich.) Mein Handy funktioniert nicht mehr, kannst Du mir eine Nachricht auf Whatsapp schicken? Ich bin dort zu erreichen.“ Dazu Daumen hoch und ein Küsschen als Emoji.

Kann ja mal passieren. Wie schnell fallen Handys auf den Boden oder landen in der Waschmaschine. Bei jüngeren Dauernutzern auch immer wieder mal gerne im Klo. Und natürlich sind Mama/Papa dann zur Stelle und helfen, antworten oder speichern eine neue Nummer ab. Ist ja auch alles ganz einfach. Doch spätestens wenn es bei der nächsten Whatsapp ums Geld geht, wenn Notlagen geschildert und schnelle unkomplizierte Hilfe in Form von Überweisungen erbeten werden, spätestens dann sollten Mamas/Papas aufhorchen und sich absichern. Einfach mal die alte Handynummer der Tochter oder des Sohnes wählen. Denn ist das Geld erst überwiesen, wird die falsche Nummer gelöscht und ist kaum mehr zurückverfolgbar. Und noch etwas: Wenn die Whatsapp von einem jungen oder gar jugendlichen Menschen kommt, Kommasetzung sowie Großschreibung benutzt werden und kein einziger Grammatikfehler auftaucht, sollte man ebenfalls aufmerken. Da kann im Normalfall etwas nicht stimmen! Bei meinem Sohn und meinem Enkel bestand auch ohne all diese Vorsichtsmaßnahmen keine Gefahr. Der Kleine ist gerade mal anderthalb Jahre alt.