Schlachtfest, Gottesdienst, Fußball und Musik: Auf der Sippersfelder Kerwe ist bis kommenden Dienstag jede Menge geboten.

Für Freitag wird ab 17 Uhr zum Schlachtfest in die Dorfgemeinschaftshalle eingeladen. Alleinunterhalter Horst Dech sorgt für Stimmung. Gegen 21 Uhr wird die Kerwe ausgegraben. Am Samstag ist um 12 Uhr Auftakt zu mehreren Fußballspielen, dem Kerwegottesdienst um 18.30 Uhr (protestantische Kirche) schließt sich ab 20 Uhr die Kerwemusik in der Dorfgemeinschaftshalle mit der Band „Die Cover Liere“ an.

Am Sonntag wird auf dem Festplatz rund um das Feuerwehrhaus gefeiert. Start ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Nach Umzug und Kerwerede (ab 14 Uhr) spielt Alleinunterhalter Wolfgang Bayer im Festzelt. Dort findet am Montag ab 10 Uhr erneut ein Frühschoppen zu Klängen von Horst Dech statt, ab 19 Uhr werden die Gäste von den „Dinos“ musikalisch unterhalten.

Am Dienstag sind die Senioren ab 14 Uhr ins Zelt eingeladen, nachmittags zieht die Straußjugend zum Eiersammeln durchs Dorf. Mit dem Begräbnis (ab 21 Uhr) klingt die Kerwe aus.