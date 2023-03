Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur „ländlichen Begegnung“ ist wieder ein neuer Stipendiat des Kunstvereins Donnersbergkreis in Obermoschel angekommen. Björn Ruppert ist ein Künstler, der einen ganz eigenen Blick entwickelt hat – gerade auf das Ländliche, das der Kunstverein als Thema vorgibt. Ein Besuch im Stipendiaten-Atelier am Marktplatz.

Björn Ruppert ist in Landschaften zu Hause. In realen, aber mehr noch in erschauten, die sich dann rätselvoll in seinen Gemälden niederschlagen. Insofern sieht er sich,