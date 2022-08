Die Asselheimer Kerwe hält für die Gäste ein buntes Programm bereit. Während einige Traditionen gleich geblieben sind, gab es auch ein paar Neuerungen.

Es ist wieder soweit: Es ist Kerwe in Asselheim. Bereits am Donnerstag fand um 21 Uhr die Kerweausgrabung im Weingut Armbrust statt. Am Samstag wird sie dann um 16 Uhr vor dem Pfalzhotel feierlich eröffnet. Den traditionellen Weckruf am Sonntagmorgen übernimmt in diesem Jahr der Spielmannszug Böhl-Iggelheim. Am Sonntag ab 14 Uhr zieht dann der große Kerwe-Umzug durch den Grünstadter Stadtteil.

In insgesamt sieben Höfen gibt es auf der Kerwe Programm. Die Weingüter Mayerhof und Eibel sind in diesem Jahr nicht mehr dabei. Dafür gibt es einen neuen Kerwe-Teilnehmer: Der Mohrhof ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Neben typisch pfälzischen Gerichten, Wein und Musik in den Höfen gibt es auch wieder Süßwarenstände und ein Karussell.

Vom Schubkarchrennen bis Live-Musik

Auch das traditionsreiche Schubkarchrennen und der Luftballonweitflug-Wettbewerb am Montag sind wieder Teil des Programms. Allerdings mit einer kleinen Änderung: Am Schubkarchrennen dürfen nur noch Kinder bis 14 Jahre teilnehmen.

Für die Unterhaltung der Kerwe-Gäste sorgen unter anderem die Partybands Grand Malör und Jens Huthoff und Band auf dem Weingut Echter. Dort findet auch das Lachfestival XXL statt. Das Programm wurde vom Deidesheimer Boulevardtheater zusammengestellt.

Mit dabei sind unter anderem Kättl Feierdaach und Boris Stijelija. Eintrittskarten dafür kosten 23 Euro und können beim Weingut Echter, beim Juwelier Brodbeck in Grünstadt oder an der Abendkasse gekauft werden. Am Dienstag wird die Asselheimer Kerwe um 20 Uhr im Weingut Armbrust bis zum nächsten Jahr beerdigt.