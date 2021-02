In Breunigweiler werden vom Montag, 8 Uhr, bis Mittwoch gegen 16 Uhr Arbeiten am Stromnetz durchgeführt. Die Versorgung wird durch ein Notstromaggregat sichergestellt. In dieser Zeit muss mit kurzfristigen Stromunterbrechungen gerechnet werden. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist währenddessen nicht möglich. Ansprechpartner ist die Servicekoordination der Pfalzwerke unter Telefon 0621/585 2560.