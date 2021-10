In mehreren Gemeinden im Donnersbergkreis ist es am Montagmorgen zu Stromausfällen gekommen. Susanne Becker von der Pressestelle der Pfalzwerke hat auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, dass die meisten Ausfälle zwei bis sechs Minuten gedauert hätten. „Zwei Umspannpunkte in Bolanden waren allerdings rund eine Stunde und 45 Minuten ohne Strom“, informierte Becker. Die Störungen seien durch vom Sturmtief „Ignatz“ beschädigte Bäume verursacht worden. Bis zu einer Woche nach einem solchen Sturm müsse man damit rechnen, dass beschädigte Bäume abbrechen und Stromleitungen treffen, so die Sprecherin weiter. Neben Bolanden seien unter anderem die Gemeinden Dreisen, Dannenfels, Bennhausen sowie Marnheim von den Ausfällen betroffen gewesen.