Am Mittwochabend geriet eine 49-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis auf der Kreisstraße 39 zwischen Sippersfeld und Alsenbrück-Langmeil in einer Linkskurve ins Schleudern und kam dann nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw mehrfach überschlug. Die Polizei vermutet, dass sie zu schnell unterwegs war. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, so dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb unverletzt.