Normalerweise lockt Ende April die Frühjahrsausstellung des Kunstvereins Donnersberg in die Orangerie. Vorbereitungen dafür laufen. Der Titel: „Hello again“. Wie die Ausstellung erlebt werden kann, hängt natürlich an der Pandemieentwicklung. Ein weiteres Problem: „Uns ist die Orangerie als Ausstellungsort abhanden gekommen“, klagt Wolf Münninghoff vom Vorstand. Dafür immerhin gibt es Abhilfe.

Was der Kunstverein plant, ist gleich mehrfach nah dran am Thema dieser Zeit. Zum einen sollen Arbeiten gezeigt werden, die im Rahmen eines Förderprogramms des Landes für Künstler in der Pandemiezeit entstanden sind. Zum anderen ergibt sich hier und da auch ein unmittelbarer thematischer Ansatzpunkt an der Pandemie.

Da die Orangerie mit dem Impfzentrum belegt ist, steht sie der Kunst nicht zur Verfügung. Ein Ausweichquartier hat der Verein indes gefunden an einem bislang eher kunstfernen Ort: im Kirchheimbolander Industriegebiet in den Räumen der früheren Torpedo-Garage gegenüber der Firma Femeg. Bernd Hofmann, deren Chef und der Eigentümer des Geländes, auf dem früher ein Mercedes-Autohaus betrieben wurde, stelle die Räume dankenswerterweise zur Verfügung.

Für digitales Schaufenster

Mit dem Förderprogramm, aus dem heraus die vorgesehenen Exponate entstanden sind, hat das Land versucht, Künstler, die durch Corona mit schweren finanziellen Einbußen zurecht kommen müssen, in dieser Lage zu unterstützen. Vergeben wurden Projektstipendien zu je 2000 Euro, mit denen ein selbstgewähltes Vorhaben ohne thematische Vorgabe umgesetzt werden konnte. Gefordert war lediglich, das Werk zu dokumentieren und auf ein digitales Schaufenster des Landes hochzuladen.

Zunächst richtete sich das Angebot an Profi-Künstler, für eine zweite und dritte Runde wurde das Konzept etwas ausgeweitet. Anfangs, so Münninghoff, sei die Resonanz eher verhalten gewesen, da das Wort „Stipendium“ – üblicherweise etwas, worum Künstler im Wettbewerb stehen – nicht hat deutlich werden lassen, dass hier jeder, der die Bedingungen erfüllt, auch zum Zuge kommt, so Münninghoff, „da gibt es keine Anlehnung, keine Jurierung“.

Daraus ist nun enorm viel Kunst hervorgegangen, Münninghoff spricht von landesweit gut 2000 Arbeiten. Die Ausstellung des Kunstvereins will acht beteiligte Künstler mit ihren geförderten Projekten präsentieren. „Es ist also dadurch einige Kunst entstanden, die ohne Corona vielleicht gar nicht oder zumindest anders, normaler, entstanden wäre“, so Münninghoff. „Die Ausstellung will tatsächlich erforschen, ob es da erkennbare Zeichen der Seuche in der Kunst gibt. Und sie will auch dieser Unterstützungsaktion des Kulturministeriums eine Öffentlichkeit geben.“

Acht Künstler beteiligt

In der Ausstellung werden Arbeiten zu sehen sein von Edgar Diehl, Sybille Fruth, Reinhard Geller, Petra Hübel, Anja Hantelmann, Uli Lamp und Wolf Münninghoff. Zumeist geht es um Malerei, aber von Uli Lamp, dem langjährigen Vorsitzenden des Kunstvereins, und Münninghoff selbst werden auch plastische Arbeiten zu sehen sein, und Reinhard Geller, Lamps Amtsnachfolger, trägt eine neue Media-Arts-Fantasie bei.

Aus diesem Spektrum nimmt Petra Hübel ganz unmittelbar Bezug auf die Pandemiesituation. Unter dem Titel „Lockdown 2nd Art“ hat sie eine „malerische Chronik des zweiten bundesweiten Lockdown“ geschaffen, also ein Tagebuch in Bildern, ausgehend von einem Zeitungsausschnitt des jeweiligen Tages. Insgesamt 79 „Tagwerke“ dokumentieren so in künstlerischer Brechung die Zeit vom 16. Dezember bis zum 7. März. Sybille Fruth wiederum blickt malerisch auf pandemiebedingte Verschiebungen in Verhaltensmustern und im Verhältnis des Menschen zur Natur – zwischen dem tieferen Rückzug in die eigenen vier Wände und der Wiederentdeckung von Naturschönheit auf Spaziergängen, die unter der veränderten Lebensführung zu „kleinen Entdeckungsreisen“ werden können.

Das Flüchtlingsthema beleuchtet Uli Lamp auf acht Bildtafeln aus dem Blickwinkel biblischer Geschichte und mit Blick auch auf die „Missachtung christlicher Werte“. Die acht Tafeln sind als Reliefs aus Stahl gefertigt und fügen sich zu einem Tor. Titel: „Paradiespforte und Höllentor“. Münninghoff wiederum knüpft an sein vom Klimawandel gewecktes Interesse an Baumstämmen an, hat einen Walnussstamm in aufgetürmte, in ihrer Position veränderbare Rauten verwandelt. Künstlerisch verweise „die Ambivalenz der ästhetisch gestalteten Form und der ihr innewohnende destruktive Aspekt auf die zerstörerische Kraft des Menschen, der die Welt gestaltet“, erklärt der Zellertaler Bildhauer.

Start verschoben auf 14. Mai

Malerei steuern die Offenbacherin Anja Hantelmann, die frühere Stipendiatin des Kunstvereins, und Elsa Vogt-Ramachers bei. Letztere betont ihrerseits die Rolle der Natur als Inspirationsquelle hin zu „inneren Bildern“, die sich auf dem Weg von der Außenseite der Welt in die innere Gedanken- und Gefühlsperspektiven herstellen. Der Wiesbadener Edgar Diehl wiederum forscht mit künstlerischen Mitteln der Irritation und Irritierbarkeit von Sehvorgängen an, ausgelöst durch irisierende Punktraster.

Reinhard Geller geht ganz an den Anfang zurück, zum Urknall. Sein Video „Initio strepitus“ hat Phänomene wie rauschen oder Staub im Blick, die aus dem Aufbruch der Materie dynamische Strukturen und Rhythmen, Filamente und Objekte bis hin zum Menschen bilden. Das hat er in einer Media-Arts-Fantasie ausformuliert, die als Video bereits frei zugänglich ist.

Die Ausstellung soll in jedem Fall aufgebaut werden, kündigt der Verein an. Falls ein physischer Besuch nicht möglich sein wird, wird es, wie gehabt, eine digitale Darstellung der analogen Ausstellung auf der Website des Vereins geben. War ursprünglich ein Start am 30. April angedacht, so hat der Verein die Ausstellung nun um zwei Wochen nach hinten verschoben in der Hoffnung, dadurch mehr Besuchern auch den physischen Besuch zu ermöglichen. Sie läuft nun vom 14. bis 30. Mai.