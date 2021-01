Am späten Samstagnachmittag hat ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Odenwald zwischen Langmeil und Sippersfeld in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei am Montag weiter gemeldet hat, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich mit einer leichten Verletzung selbst aus dem Fahrzeug befreien. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei vermutet unangepasstes Tempo als Unfallursache.