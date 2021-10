Die Musik kommt zurück: Das Rotary Orchester Deutschland feiert am 23. Oktober sein Jubiläum mit einem Benefiz-Konzert in der Stadthalle. Ermöglicht haben diesen Auftritt die beiden Rotary Clubs in Kirchheimbolanden und Rockenhausen gemeinsam mit ihren Sponsoren. Der Erlös geht an die Grundschulen in beiden Orten.

Es wird eines der ersten Konzerte sein, die überhaupt wieder in der Stadthalle stattfinden können, wenn auch unter strengen Hygienevorschriften (2G) und mit beschränktem Platzangebot. Für die rund 70 aus ganz Deutschland kommenden Mitglieder des Orchesters, die seit Dienstag bereits in der Turnhalle der Grundschule Kirchheimbolanden proben, ist es der erste große Auftritt nach den Lockdowns der vergangenen Monate. Das Konzert in der Stadthalle beginnt um 19 Uhr.

Die versierten Laien, die alle an ihrem Heimatort in Orchestern und Kammermusikgruppen musizieren, treffen sich seit 1996 in der Regel drei Mal jährlich, um Konzertprogramme zu erarbeiten. Eines der letzten vor der Pandemie konnten sie im Sommer 2019 in der Hamburger Elbphilharmonie darbieten.

Jubiläumskonzert mit Haydn und Beethoven

Jetzt feiern sie im Donnersbergkreis ihr 25. Jubiläum – mit Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre und Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104, der „Londoner“. Als Solistin für Felix Mendelssohns Violinkonzert haben sie die junge, aus Worms stammende Geigerin Lara Weber eingeladen. Und am Pult steht erstmals in der Geschichte des Orchesters eine Frau: Friederike Kienle, eine junge Dirigentin mit bereits großer internationaler Erfahrung, die viele Jahre in Japan lebte, dort die Young Hokkaido Philharmony gründete und einen Zyklus aller neun Sinfonien von Beethoven leitete. Sie war außerdem Gastdirigentin der Opéra Montmartre Paris, Dirigentin des Nürtinger Kammerorchesters und künstlerische Leiterin des Ensemble Balance Stuttgart.

Die Reisekosten und den Aufenthalt an ihren Auftrittsorten zahlen die Musikerinnen und Musiker stets selbst, sodass der Erlös ihrer Konzerte regionalen, meist sozialen Projekten zugute kommt. Im Donnersbergkreis wird dies ein Bewegungsparcours für die Grundschule in Kirchheimbolanden sein. Ein „Motogym“ im Schulgarten soll die motorischen Fertigkeiten der Kinder fördern. In Rockenhausen wird mit dem Erlös die Arbeit des Zirkus Pepperoni an der Anne-Frank-Grundschule unterstützt. „Gesunde Kids für eine gesunde Zukunft“ heißt das dazugehörige rotarische Motto.

Für die Clubs gewaltige logistische Anstrengung

Eine gewaltige logistische Anstrengung liegt hinter den beiden Clubs, beginnend bei der Suche nach Sponsoren bis zur Organisation eines Programms für die Begleitpersonen der Orchestermitglieder. Ihnen werden Stadtführungen in Kirchheimbolanden und Rockenhausen sowie eine Wanderung am Donnersberg geboten, aber auch ein Besuch in Kaiserslautern. Denn am auf das Konzert in Kirchheimbolanden folgenden Sonntagvormittag spielt das Orchester nochmals in der Fruchthalle in Kaiserslautern.

Trotz des möglicherweise beschränkten Platzangebots wird es – für Geimpfte und Genesene – Karten für den musikalischen Genuss in der Stadthalle an der Orangerie geben. Sie werden kostenlos abgegeben, allerdings hoffen die beiden Rotary Clubs auf die Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher. Die Rotarier selbst haben für ihre Karten bezahlt. Freuen dürfen sich am Ende darüber ja vor allem die Kinder der beiden Grundschulen am Donnersberg.

Karten-Info

Telefonische Reservierung ist möglich unter den Rufnummern 0172 6932056 (RC Kirchheimbolanden) und 0178 1362549 (RC Rockenhausen).