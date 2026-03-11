Historische Techniken treffen Experimentierfreude: Heike Gabelmann gewinnt aus der Natur Farbe und Pigmente. Sie vertritt mit ihrer Kunst einen besonderen Gedanken.

Es ist ein Ausdruck der Naturverbundenheit, der Heike Gabelmann aus Seelen nicht mehr loslässt. Phiolen mit bunten Pigmenten, Vorratsgläser mit allerlei getrockneten Blütenblättern und jede Menge Künstlerutensilien zieren ihr kleines „Naturfarbenatelier“ in der Rockenhausener Rognacallee 8. Doch in einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich die 62-Jährige in ihrem Schaffen: Ihre Farben sind alle selbst hergestellt, stammen direkt aus der Natur.

„Ich war der Natur schon immer sehr verbunden“, beschreibt Gabelmann. Deswegen hat die gelernte Erzieherin sich zunächst als Natur- und Wildnispädagogin ausbilden lassen. Eine weitere Ausbildung in der Heilpflanzenkunde folgte und damit eine große Leidenschaft, die seither nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken ist: 2016 besuchte sie einen Grundlagenworkshop zur Gewinnung von Farben aus der Natur des Essener Künstlers Peter Reichenbach, der Initiator von „Sevengardens“ – ein von der Unesco anerkanntes Projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). So sammelte sie Informationen zum Erhalt der Biodiversität, der Förderung lokaler Wirtschaftsprozesse und wurde selbst zum „Dialoger und BNE-Akteur“, zugleich entdeckte sie eine unendliche Experimentierfreude.

Die Tinte verändert durch die Zugabe von verschiedenen Stoffen ihre Farbe. Welche das genau sind, will Heike Gabelmann in ihren Workshops verraten. Foto: Lisa Demmerle-Schmitz

Farben laden zum Experimentieren ein

Gabelmann macht es vor: Mit einem Mörser und etwas Wasser zerstößt sie getrocknete Malvenblätter. Sofort entsteht eine lilafarbene Tinte. „Dann wird gezaubert“, kommentiert sie, mischt verschiedene natürliche Stoffe bei. Um was es sich dabei genau handelt, das will sie nur in ihren Workshops verraten. Was eben noch Lila war, verfärbt sich zu Pink, Grün, Türkis. „Manchmal verstecken sich in einer Pflanze Farben, die man auf Anhieb nicht vermutet“, berichtet Gabelmann. Auch Pigmente aus Pflanzen, Rinden, Erden und Stein stellt sie her, verarbeitet sie auf Leinwänden, Textilien, selbsthergestelltem Papier aus Pilzen, Holzuntergründen und vielem mehr.

„Ausgangspunkt ist immer die Farbe, die mich anspricht“, sagt sie. Ein Rezept dafür gibt es nicht. Später verarbeitet sie die Tinte etwa zu Öl-, Aquarell- oder Temperafarben sowie Wachs- oder Pastellstiften weiter. Der eigentliche Prozess beim Herstellen der Farben beginnt schon bei der Auswahl der Aussaat der Pflanzen, geht mit der Pflege und der Ernte und der anschließenden Weiterverarbeitung weiter, berichtet sie: „Eigentlich umfasst es einen ganzen Jahreszyklus.“ Manche Techniken zum Konservieren der Farben zum Beispiel in Form von kleinen getrockneten Stoffläppchen, sogenannte Pizettis, sind historisch und teilweise aus dem 16. Jahrhundert übermittelt. „Einerseits ist es mir wichtig, Menschen wieder mit der Natur zu verbinden und ich fühle mich in meinem Schaffen den Nachhaltigkeitsgrundsätzen verpflichtet. Andererseits haben mich die Farben so sehr gepackt, dass ich in einem ewigen Experimentieren bin“, erklärt Gabelmann.

Bereits beim Mörsern der getrockneten Malvenblätter entfaltet sich die Farbe. »Je trockener die Blätter, um so intensiver ist der Farbton«, sagt Gabelmann. Foto: Lisa Demmerle-Schmitz

Fehlende Lichtechtheit wirkt im Prozess

Aktuell bezieht sie die Pflanzen für ihre Farben aus ihrem privaten Färbergarten in Seelen. Ihr Traum ist aber ein kultur- und generationenübergreifender Gemeinschaftsgarten in Rockenhausen. „Vielleicht hätten junge Familien mit Kindern und ältere Menschen mit ihrem Know-how Interesse daran, einen Nutzgarten zu etablieren“, teilt Gabelmann ihre Gedanken. Nur in der Rolle als „dauerhaft treibende Kraft“ bei einem solchen Projekt sehe sie sich derzeit nicht.

Eine Einschränkung, den manche Künstler bei den natürlich hergestellten Farben sehen, sei die fehlende Lichtechtheit. Das heißt, die Farben verändern sich nach einer gewissen Zeit. Für Gabelmann stellt das weniger ein Hindernis dar, gehört sogar zum Schaffensprozess: „Ich sehe ein Kunstwerk als lebendigen, transformativen Prozess. Deswegen macht es mir auch Spaß, die Entwicklung und die verschiedenen Veränderungen mit Fotos zu dokumentieren.“

Vielfalt an kreativen Möglichkeiten

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. „Die Basis ist die Farbe, die wie einen Raum mit vielen verschiedenen Türen öffnet. Und jede Tür führt in einen weiteren Raum, der weitere Türen bereithält“, versucht sie die unerschöpfliche Gestaltungsvielfalt zu beschreiben.

Derzeit widmet sie sich der Weiterverwertung der Materialien wie den benutzten Tüchlein, mit denen sie die extrahierte Tinte aus den Blütenresten filtert. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. So entstehen mit Tinte und Pflanzen sogenannte Eco-Prints, oder die Tüchlein werden bestickt oder mithilfe von rostigen Gegenständen bemalt, nennt Gabelmann weitere Beispiele.

Wissen zur Herstellung teilen

Gerne möchte Heike Gabelmann ihr Wissen zu der Herstellung natürlicher Farben und dem Nachhaltigkeitsgedanken im Sinne des Projekts „Sevengardens“ in Kursen teilen für Künstler, Kunsttherapeuten und Bildungseinrichtungen. Die Kurse finden auch für künstlerische Laien losgelöst von der BNE-Zertifizierung statt. „Weiterführende Kurse zur Herstellung von Pastellkreide, Aquarellfarben, schwarzer Tinte für Arbeiten mit Schrift, oder Kurse für kleine Kindergruppen sind ebenfalls schon geplant“, sagt die Pädagogin. Termine stehen bereits auf ihrer Homepage www.die-krauterwirkstatt.de bereit.

Neugierige können sich vorab selbst einmal vom Schaffen der 62-Jährigen überzeugen. Gelegenheit bietet dazu die Atelier-Eröffnung am Samstag, 14. März, von 10 bis 16 Uhr, in der Rognacallee 8 in Rockenhausen. Ansonsten öffnet das Atelier regelmäßig dienstags von 15 bis 17 Uhr seine Türen.