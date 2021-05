Kurios: Das nächste Konzert der „Musiken in Kirchheimbolanden“ wird das einzige der Reihe sein mit Akteuren aus Kirchheimbolanden selbst: dem Klavierduo Clara und Marie Becker. Gespielt und aufgezeichnet wird es aber bei der Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen, um dann, wie die Vorgängerkonzerte, auf Youtube nacherlebt werden zu können. Kulturleben in Pandemiezeiten.

Die Zwillinge Clara und Marie Becker muss man in Kirchheimbolanden kaum noch vorstellen. Mittlerweile auf großen Bühnen international unterwegs haben die beiden auch immer wieder im Donnersberger Land ihr großes Können unter Beweis gestellt, im Blauen Haus etwa oder zuletzt beim Festival Neue Musik in Rockenhausen mit ihrer Aufführung der „Vision de l’Amen“ von Olivier Messiaen. Für ihren Auftritt bei den „Musiken in Kirchheimbolanden“ haben sie sich Stücke aus dem 19. Jahrhundert herausgesucht. Von Chopin spielen sie das Rondo in C-Dur op. 73. Mit seiner Suite „Fantasie-tableaux“ op. 5, 1893 geschrieben, ist Sergeij Rachmaninow am Programm beteiligt. Zum Abschluss erklingt einer der großen Ohrwürmer der klassischen Orchestermusik, Smetanas sinfonische Dichtung „Die Moldau“ aus dem Zyklus „Mein Vaterland“, geschrieben in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts.