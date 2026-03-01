Unsere brasilianische Autorin lebt seit acht Jahren in der Nordpfalz. Welche Missgeschicke, schwierige und berührende Momente Amanda Zitta bei der Integration erlebt hat.

Bei meiner Hochzeit hielten die Standesbeamtinnen eine so schöne, bewegende Rede, dass schnell viele Gäste in Tränen ausbrachen. Alle – bis auf mich. Ich hatte nur einen Übersetzer für europäisches Portugiesisch gefunden, keinen für brasilianisches. Ich verstand kaum etwas. Nur einen Satz: „Sie haben jetzt eine neue Familie.“ Das reichte dennoch. Dann musste ich auch weinen.

Als ich mit 22 Jahren nach Deutschland kam, sprach ich kein Deutsch. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, ob ich jemals das Sprachniveau C1 schaffen würde, das nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen für eine hohe Sprachkompetenz steht und in Mainz für ein Studium nötig ist. Am Ende habe ich es geschafft – aber der Weg war steinig und ereignisreich.

Die Publizistik-Studentin hat in der Nordpfalz verschiedene Jobs gemacht. Nun ist sie freie Mitarbeiterin der RHEINPFALZ im Donnersbergkreis. Foto: Amanda Zitta

Ich wollte unbedingt „wie eine Deutsche“ sprechen und suchte immer nach einem Ausdruck, der besonders „richtig“ klang. Vor allem bei Verben, die ich für „chic“ hielt. Nach einer Übungsprüfung fragte mich eine Lehrerin: „Wie lief die Prüfung?“ Ich wollte sagen, dass ich durchgefallen war und antwortete selbstbewusst: „Ich hatte Durchfall!“ Sie schaute erschrocken und fragte mitfühlend, ob es mir inzwischen besser gehe. Ich nickte dankbar. Erst zu Hause erklärte mir mein Mann unter Lachtränen, was ich eigentlich gesagt hatte.

Ausrutscher auf einem Wahlplakat

Vor der Landtagswahl 2021 hingen in und um Kirchheimbolanden überall Wahlplakate. Einmal rutschte ich auf einem vereisten, verschneiten Plakat aus, das auf dem Boden lag, und kam klatschnass im C1-Deutsch-Kurs in Mainz an. Ich wollte stolz meine neuen trennbaren Verben anwenden. „Ich habe hingefallen“, erklärte ich. „Ich bin …“, korrigierte die Lehrerin. „Sie auch?“, fragte ich verwirrt. Wir lachten herzlich. Heute bin ich froh, nicht mehr zu wissen, welcher Politiker auf dem Plakat zu sehen war – nicht, dass das meine Wahlentscheidung beeinflusst.

Während ich Deutsch lernte, arbeitete ich bereits und konnte meine Sprachkenntnisse vertiefen. Nicht alles lief reibungslos. Auch schwierige Erfahrungen gab es. In einem Supermarkt, in dem ich aushalf, fragte mich ein Kunde, wo der Rotkohl steht. Ich wusste es nicht und erklärte, dass ich neu sei. Er brüllte: „Ausländerhund! Die wissen nie was!“ Ich war weniger verletzt als überrascht, wie viel Wut ein fehlender Hinweis auf Rotkohl auslösen kann. Kurz darauf kündigte ich – nicht, weil ich so empfindlich bin, sondern weil ich finde, dass man nicht alles aushalten muss.

Im Fitnessstudio kommentierte ein Mann einmal mein Gesicht. Meine linke Seite ist aktiver als die rechte, weil ich mehr mit der rechten kaue; das kann etwas schief wirken. Er sagte beiläufig, eher im Scherz: „Wir bekommen nur die behinderten Ausländer.“ Solche Sätze blieben leider nicht die Ausnahme – obwohl mir aufgrund meiner hellen Hautfarbe womöglich das Schlimmste erspart blieb. Auf mehr Witze über das 7:1 der Deutschen gegen Brasilien bei der Fußball-WM 2014 war ich vorbereitet, doch viele Menschen hatten vermutlich eher Mitleid.

Ihr Fußballherz gehört der brasilianischen Nationalmannschaft, der Seleção. In der Pfalz drückt sie dem FCK die Daumen. Foto: Amanda zitta

Eine von den Guten

Besonders häufig höre ich Sätze, die als Kompliment gemeint sind: „Du bist nicht wie die anderen – du gehörst zu den Guten.“ Das ist anerkennend gemeint. Doch auf mich wirkt es abgrenzend – und bedeutet einen immensen Druck, als Ausländerin Leistung zu bringen. Was wäre, wenn ich krank würde und nicht mehr in das System einzahlen könnte? Gehörte ich dann immer noch zu den Guten?

Diesen Druck spüre ich auch in der Region. Ein Fahrlehrer schrie mich an, wie man mich überhaupt habe fahren lassen könne, wenn ich kein Deutsch kann – obwohl ich damals schon gut Deutsch sprach. Er unterhielt sich ausschließlich auf Pfälzisch mit mir – ein Dialekt, den ich damals kaum verstand. „Heitzuda is des kä Problem mer.“ Damals bewirkte diese Mischung aus Lautstärke, Dialekt und Abwertung, dass meine Hände am Lenkrad zitterten. Ich brach die Ausbildung ab und machte erst einige Jahre später meinen Führerschein.

Kein Leben ohne Käsebrezel

Auch wenn ich sprachlich angekommen bin, fühle ich mich nicht immer in die Gesellschaft integriert. Im Alltag reichte oft ein Akzent, um Gespräche über meine Herkunft auszulösen. Besonders deutlich wurde es während der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Auf Fragen nach der Postleitzahl folgte die Bemerkung, eine Abschiebung nach Brasilien sei „ja nicht so schlimm“. Doch ich blieb, arbeitete und bestand. Ich will Teil dieser Gesellschaft sein – wie viele andere Ausländer. Und weil ich ohne Käsebrezel nicht mehr leben kann.

Einer der Gründe, warum Amanda Zitta nicht aus Deutschland weg möchte: die Käsebrezel. Foto: Amanda Zitta

Als ich die letzten Unterlagen für das Studium an der Universität einreichen musste, saß bei der Behörde dieselbe freundliche Standesbeamtin wie bei meiner Hochzeit. Sie erledigte alles für mich, sagte, die Stadt übernehme die Kosten, gratulierte und fragte, wie es mir gehe. Im vergangenen Dezember traf ich dieselbe Standesbeamtin wieder. Sie lächelte und fragte: „Sie schreiben doch für die RHEINPFALZ, oder? Ich habe Ihren Namen gleich erkannt.“ Vielleicht ist das Integration: kein einzelner Moment, sondern viele kleine – zwischen Sprachfehlern, Arbeitstagen, Anerkennung und Sätzen, die man nie vergisst.

Amanda Zitta ist 30 Jahre alt, verheiratet und lebt seit acht Jahren in Kirchheimbolanden. Sie studiert in Mainz Publizistik als Hauptfach und Portugiesisch als Beifach. In der Nordpfalz hat sie bereits viele Jobs gemacht: im Supermarkt gearbeitet, an der Bar eines Hotels Getränke gemixt, im Fitnessstudio ausgeholfen. Seit Oktober 2025 ist sie freie Mitarbeiterin der RHEINPFALZ im Donnersbergkreis. Bei ihr geht nichts über Brasilien: Wenn die Nationalmannschaft spielt, gehört ihr Fußballherz der Seleção. In der Pfalz drückt sie dem FCK die Daumen.

