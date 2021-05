Interview: Die Gruppe „Chara Worship“, die aus der in Gerbach ansässigen Gemeinschaft Chara hervorgegangen ist, gestaltet seit Jahren erfolgreich Konzerte, Eucharistiefeiern und Gottesdienste mit modernem Lobpreis. Wir sprachen mit Patrick Sandhäger, einem der beiden Keyboarder, über die kirchliche Band.

Seit wann besteht die Band?

Viele von uns spielen bereits seit mehreren Jahren zusammen, manche – unter anderem ich – sogar schon seit dem Kindergarten. Im Laufe der Zeit hat sich natürlich die Besetzung immer mal wieder geändert. In der Gemeinschaft Chara wurden wir schon sehr früh in unserer musikalischen Entwicklung unterstützt und haben häufig in den Räumen des Gemeinschaftsgebäudes in Gerbach zusammen geprobt. Unter dem Namen ’Chara Worship’ sind wir seit etwa drei Jahren unterwegs. Die eigentliche Gründung aus der Lobpreisarbeit geht schon sehr weit zurück.

Was waren die Gründe, die Band zu gründen?

Die Band ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Lobpreis zu machen und Menschen dadurch für die Botschaft Jesus Christus zu erreichen. Im Lobpreis geht es in erster Linie darum, Gott die Ehre zu geben. Das tun Menschen auf der Welt auf ganz unterschiedliche Weise. Uns war es wichtig, einen Stil zu finden, der zu uns passt und mit dem wir unseren Dank und unser Lob zu Gott auf unsere Weise ausdrücken können. Der Glaube spielt im Leben aller Bandmitglieder eine entscheidende Rolle.

Geben Sie auch außerhalb des kirchlichen Rahmens Konzerte?

Wir spielen grundsätzlich überall gerne, wo wir eingeladen werden. Vorletztes Jahr durften wir etwa bei einem Motorrad-Gottesdienst im Freien spielen. Tatsächlich sind wir oft statt in klassischen Kirchengebäuden auch in Veranstaltungshallen oder Jugendräumen unterwegs.

Wie setzt sich die Band zusammen?

Momentan sind die jüngsten Mitglieder von „Chara Worship“ 15 und die ältesten 21 Jahre alt. Also alles recht junge Leute. Wir haben einen Pool von insgesamt zehn Musikern und Sängerinnen, die bei großen Events sogar alle auftreten. Aktuell besteht die Band aus den vier Sängerinnen Hanna Seltmann, Elisa Wildegger, Pia und Pauline Sandhäger, aus den Gitarristen Erik Lorenz und Samuel Tussing, den Keyboardern Joel Eichmann und Patrick Sandhäger, dem Bassisten Jonathan Seltmann, der auch manchmal Drums spielt, und einem weiteren Drummer Elija Michel. Seit Anfang 2019 leite ich „Chara Worship“, kümmere mich um die Liedauswahl, die Probentermine und die Kommunikation mit den Veranstaltern. Einige Bandmitglieder kommen aus Gersbach, der Ort, wo auch das Chara Gemeinschaftsgebäude steht. Andere wohnen in der Umgebung von Gersbach und in Waldfischbach. Manche gehen noch in die Schule, andere studieren und wieder andere absolvieren eine Ausbildung. Wir teilen alle die Leidenschaft für Musik und unseren Glauben. Und wir danken für jeden Vorschlag, wie wir unsere Band weiter entwickeln können.

Wie war die Resonanz auf den Livestream, den die Band im Internet angeboten hat?

Da ich bei der technischen Umsetzung des Streams sowieso beteiligt war und der Livestream teilweise eine Alternative zu den wöchentlichen Gottesdiensten der Gemeinschaft Chara sein sollte, lag es relativ nahe als Band mitzumachen. Schade war natürlich, dass insbesondere am Anfang aufgrund der Beschränkungen nur sehr wenige Mitglieder der Band mitspielen konnten. Ich bin froh, dass sich jetzt nach und nach alles langsam wieder etwas entspannt und wir auch zumindest in kleinen Besetzungen mit den anderen Mitgliedern der Band wieder auftreten können.

Welche Ziele verfolgt die Band?

Das besondere an „Chara Worship“ ist, dass es nicht wirklich um uns geht. Unser Ziel ist es nicht, bekannt zu werden und viele Fans zu haben. Wir wollen in erster Linie Menschen für Jesus erreichen und ihnen durch unsere Musik von der guten Botschaft erzählen, die in der Bibel beschrieben wird. Wir glauben, dass diese Botschaft auch heute noch relevant ist.

Und wie geht es weiter in der kommenden Zeit? Wie macht sich Corona bemerkbar?

Im Moment haben wir Sommerpause. Der nächste Auftritt in Gerbach wäre bei einem Jugendgottesdienst am ersten Samstag nach den Sommerferien, also am 22. August, eine Youth Experience, die wir einmal im Monat anbieten. Da steht aber noch nicht fest, ob wir das machen können wegen der Corona-Vorgaben. Am 23. August werden wir in Waldfischbach in der Wallfahrtskirche auftreten. Die Corona-Pandemie haben wir vor allem darin gespürt, dass uns sehr viel weniger Anfragen erreicht haben.

Zur Sache: Chara Church

Die Chara Church ist eine christliche Gemeinschaft, die sich 1989 gründete. Ursprünglich war sie als christliche Jugendarbeit gestartet, heute besteht sie aus allen Generationen. Die Mitglieder sind Menschen aus verschiedenen christlichen Konfessionen. Seit 2005 ist Chara Church eine anerkannte Laiengemeinschaft der katholischen Kirche im Bistum Speyer mit Ortsgemeinschaften in Gerbach und Waldfischbach. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Kinder-und Jugendarbeit. Die Chara Church will „eine Kirche für alle Generationen sein; einen Platz bieten, in dem Menschen zeitgemäß und offen Gottes Liebe erfahren, Freunde und Freundschaft erleben und ein Zuhause finden können“.

Infos im Internet:

www.char-worship.de; www.chara.church.