Als Teil des 1250. Dorfjubiläums findet am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Ilbesheim ein Saxofonkonzert mit der Formation Saxzement statt. Gabriele Schneider (Altsax), Klaus Decker (Altsax), Rainer Landherr (Tenorsax) und Volker Dilg (Baritonsax) zeigen mit ihrem Programm alle Sparten der Musikwelt auf dem Saxofon auf. Der Titel des Programms lautet dementsprechend „Vom Bi-Ba-Butzemann bis zu Deep Purple“. Ob Klassik oder moderner Popsong, Jazz oder Traditional: Die vier Saxafonfachleute ziehen alle Register und betätigen alle Klappen zum bunten, gut einstündigen Programm. Der Eintritt ist frei.