Bauaktivitäten: Trotz bleierner Zeit viel los

Wie bleierne Zeit empfinden viele die Corona-Pandemie. Aber: Ist überall Stillstand? Im öffentlichen Leben, im Geschäftsalltag – beziehungsweise in seinem Fehlen – wird man das tendenziell so sehen. Auf der anderen Seite aber kann man bei einem Rundgang durch Kibo schon den Eindruck bekommen, dass sich die Nach-Corona-Zeit längst in Stellung bringt.

Denn wann hätte man je in der Stadt so viele Baukräne gesehen, so viel Bautätigkeit in so vielen Stadtteilen gleichzeitig wahrgenommen? An der Neumayerstraße, im neuen Baugebiet unterhalb vom Schillerhain, am Krankenhaus, wo ein medizinisches Versorgungszentrum entsteht, auf der Baustelle der neuen Lebenshilfe-Wohnstätte unterhalb der Marnheimer Straße – vor allem aber in der Innenstadt selbst. Die zwei Wohngebäuden am Parkdeck sind inzwischen fertig, während vis-à-vis die drei 16 Meter hohen Blöcke des künftigen Stadtquartiers ihrerseits Gestalt angenommen und den restlichen Freiraum eingenommen haben, der jahrzehntelang zwischen Rathaus und Kreisverwaltung aufklaffte.

Teile der Stadt wachsen da im „Küchengarten“ zusammen, viel Wohnraum und Geschäftsflächen entstehen. Es ist davon auszugehen, dass hier für die Stadt eine neue Mitte heranwächst, die einen Entwicklungsschub mit sich bringen wird. Die Kleine Residenz wird sich verändern, und nicht jedem, der am alten Kerchem hängt, wird das gefallen. Vielleicht wird Kibo etwas an Beschaulichkeit verlieren, aber sicher an städtischem Charakter und an Vielfalt hinzugewinnen und damit weitergehen auf dem Weg, auf dem zuletzt die Stadthalle einen Markstein gesetzt hat. Auch das historische Kirchheimbolanden wird ja wieder deutlicher sichtbar, von der Orangerie bis zum Terrassengarten. So bleiern ist die Zeit also nicht, zumindest nicht in allen Aspekten. Städtebaulich ist Kibo nicht von Stillstand geprägt.

Klimawandel: Bäume im Dauerstress

Die Pandemie darf aber – sozusagen im Wettbewerb der Krisen um Aufmerksamkeit – nicht den Blick auf ganz andere Entwicklungen verstellen. In den Wäldern werden die Wunden, die der Klimawandel schlägt, immer tiefer und deutlicher sichtbar. Gerade auf dem Donnersberg rücken für die Forstleute der bloße Walderhalt, die Suche nach waldbaulichen Alternativen oder die Sicherung der Verkehrswege wegen vieler absterbender und damit potenziell gefährlicher Bäume immer stärker in den Vordergrund. Nicht zu vergessen die zusätzliche Aufgabe, den Waldnutzern das Handeln der Forstverwaltung und das Geschehen im Wald verständlich zu machen und sie vorzubereiten auf massive Veränderungen am gewohnten Waldbild. Das wird sich auf dem Donnersberg etwa an vielen Stellen lichten, wie Revierförster Martin Teuber auf einer Rundfahrt durch den Wald oberhalb von Dannenfels aufgezeigt hat. Die Trockenheit und geradezu explodierende Schädlingspopulationen wie beim Borkenkäfer entziehen immer mehr Bäumen die Lebensgrundlage, die Jahrhunderte für sie hier ausgereicht hat. Zur Zeit sind es viele Fichten, an denen die Motorsäge angesetzt werden muss, zunehmend aber auch an Buchen, und das ist ein kräftiges Alarmzeichen. Denn die Buche ist der „Brotbaum“ der Region, er hat am Baumbestand den mit Abstand größten Anteil.

Thomas Behnke