Am Wochenende steht das 25. Spectaculum auf der Burg in Obermoschel an. Seit Jahren stets mit dabei ist Chnutz vom Hopfen. Einer, der das Erzählen zum Beruf gemacht hat.

Zwischen Chnutz vom Hopfen und der Moschellandsburg besteht eine ganz besondere Beziehung. Daran gibt es keinen Zweifel. Kein Wunder, dass der Geschichtenerzähler aus Altenbamberg bei Bad Kreuznach die historischen Mauern in Obermoschel bereits als Location für seinen 60. Geburtstag ausgewählt hat. Zuvor wird Chnutz aber am kommenden Wochenende einmal mehr das Programm des Spectaculums bereichern. In seiner Erzählecke, in der Nähe der Taverne und der Hauptbühne, gibt Chnutz vom Hopfen dann wieder historische Geschichten zum Besten. Für Jung – und besonders zu später Stunde auch ganz speziell für Alt.

Zum Vorab-Gespräch hat er sich mit der RHEINPFALZ auf der Burg getroffen. „Ich wurde kürzlich gefragt, welche Mittelaltermärkte meine liebsten sind. Und da tendiere ich schon zu Obermoschel“, sagt er. Besonders das gemütliche Ambiente, das familiäre Miteinander und die fürsorgliche Organisation mag Chnutz vom Hopfen am Spectaculum, bei dem er nun selbst seit mehr als zehn Jahren zum Programm gehört. Irgendwann sei man auf ihn zugekommen. „Das muss wohl über eine Empfehlung und klassisch über Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen sein“, sagt er. Genau könne er sich nicht erinnern. Auf jeden Fall war er irgendwann Teil des Spectaculums und wird seitdem immer wieder gebucht. „Ich denke also schon, dass die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht“, sagt Chnutz.

Wenn es dunkel wird, wechseln die Themen

Die Besucher kennen den Geschichtenerzähler inzwischen. Viele kommen immer wieder – und setzen sich gern in den Halbkreis um Chnutz vom Hopfen und hören ihm zu. Am Abend wechselt er thematisch eher in den Bereich, bei dem Kinderohren zugehalten werden. Wichtig ist ihm dabei, dass die Geschichten zum Thema des Marktes passen. Im Falle eines Spectaculums spielen die Erzählungen also in der Regel im Mittelalter. Chnutz vom Hopfen trägt seine Geschichten aber auch an anderen Orten vor. Und das macht er seit vielen Jahren hauptberuflich. „Ja, ich bin Geschichtenerzähler und den Beruf gibt es wirklich“, lacht er. Er erzählt regelmäßig in einer Reha-Klinik, wird als Redner für freie Trauungen gebucht, macht Führungen und ist zudem auf historischen Festen oder Mittelaltermärkten zu Gast.

Mit seinen Geschichten begeistert Chnutz vom Hopfen nicht nur junge Zuhörer und Zuhörerinnen. Er erzählt regelmäßig in einer Reha-Klinik, wird als Redner für freie Trauungen gebucht undmacht Führungen. Foto: Tommy Rhein

Chnutz vom Hopfen hat damit seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Das begann damit, dass vor allem meine Mutter mir als Kind viele Geschichten erzählt hat“, erinnert er sich. So war die Familie beispielsweise oft wandern und hat die Zeit bei weiteren Strecken mit dem Erzählen gefüllt. „Und irgendwann ist es eben so gewesen, dass ich die Geschichten erzählt habe“, sagt er. Wie ein Handwerk habe er das Erzählen so von klein auf gelernt und immer weiter vertieft. Erst anderen Kindern „auf der Gasse“, später Jugendlichen bei Freizeiten, irgendwann seinem Publikum als Chnutz vom Hopfen.

Die Geschichte wird erzählt – auch mit Speer im Fuß

Sein Beruf führte ihn dabei schon in manche ungewöhnliche Situation. So erzählte Chnutz vom Hopfen schon, während er dabei von einem Speer am Fuß verletzt wurde und blutete. Ein anderes Mal tat er das während einer Operation trotz Betäubung einfach weiter. „Das Erzählzentrum arbeitet eben für sich“, sagt er. Seine Geschichten stammen indes in der Regel nicht aus eigener Feder. „Erzählen macht mir eben mehr Spaß als schreiben“, winkt er ab.

Chnutz vom Hopfen liest viel, sucht und findet seine Geschichten – oft in historischen Werken. „Ich passe die Geschichten dann eventuell ein wenig an, je nachdem wo ich gerade bin“, sagt er. „Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man etwas mitbekommen oder vor Augen hat und es dann einfach erzählt“, sagt Chnutz vom Hopfen. Viele seiner Quellen liegen im 16. Jahrhundert oder sind gar noch älter. „Die älteste Geschichte ist so um 1050 entstanden.“ Was er diesmal in Obermoschel erzählen wird, bleibt aber noch geheim. Davon können sich die Besucher am Wochenende selbst überzeugen.

Programm des 25. Spectaculums

Das Fest auf der Moschellandsburg startet am Samstag, 13. Juni, um 11 Uhr. Am Sonntag öffnet der Markt bereits um 10 Uhr seine Tore. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte zehn Euro, Wochenendtickets kosten 16 Euro. Kinder ab 140 cm und Besucher in Gewandung zahlen für den Tag sieben Euro und zwölf Euro für das Wochenende. Kinder bis zum Schwertmaß haben freien Eintritt.

Für die Musik sind in diesem Jahr die Gruppen „Spectaculatius“ und „Tamburo Bant Skaldar“ zuständig. Chnutz vom Hopfen erzählt wie gewohnt seine Geschichten und zudem sorgt der Gaukler „Hubertus“ für Unterhaltung. Der Samstagabend bietet eine Feuershow der Gruppe „Feuerplanet“.

Traditionell warten auf der Moschellandsburg die große Feldschlacht und das Turnier der Bogenschützen auf die Besucher.