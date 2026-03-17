Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises verweist im Zusammenhang mit dem „Tag des Gesundheitsamtes“ am Donnerstag, 19. März, auf seine Angebote. Ziel sei es, die Bürger über die Leistungen der Behörde zu informieren und ihnen zu zeigen, dass sie mit ihren Anliegen nicht allein seien, teilt die Kreisverwaltung mit. Der „Tag des Gesundheitsamtes“ wurde 2019 vom Robert-Koch-Institut ins Leben gerufen und wird jährlich am 19. März begangen – dem Geburtstag von Johann Peter Frank, einem Pionier des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes zählen unter anderem Reise- und Impfberatungen, bei denen mit den Bürgern individuelle Impfpläne erstellt und Schutzmaßnahmen besprochen werden. Zudem bestehe die Möglichkeit, seinen Impfpass überprüfen zu lassen. Weiterhin wird eine kostenfreie und anonyme Testung auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten angeboten. Für Menschen mit seelischen Belastungen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst Unterstützung in Form von Beratung, Begleitung und Krisenhilfe an. Das Gesundheitsamt vermittelt außerdem Kontakt zu Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet, die Betroffenen und Angehörigen Austausch und Unterstützung bieten. Weiterhin wird für Personen, die beruflich mit Lebensmitteln arbeiten, eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz angeboten. Diese kann flexibel online oder einmal im Monat vor Ort in Kirchheimbolanden absolviert werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de, telefonisch unter 06352 710500 sowie per E-Mail an Gesundheitsamt@donnersberg.de.