Fast 20 Jahre lang war er Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen. Jetzt bricht Stefan Hinze – für viele überraschend – noch einmal zu neuen Ufern auf und eröffnet eine eigene Praxis in Winnweiler. Jutta Glaser-Heuser hat ihn nach seinen Beweggründen und Zielen gefragt.

Dr. Hinze, Sie verlassen das Westpfalz-Klinikum Ende des Jahres. Das kommt für viele überraschend. Was sind Ihre Beweggründe?