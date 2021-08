Das Restaurant Weinbrück in Obermoschel hat, wie alle Gaststätten, derzeit geschlossen. Allerdings ist der allgemeine coronabedingte Lockdown hier nicht der Grund.

Jean-Luc Blumers war seit 2012 Küchenchef im Weinbrück. 2018 übernahm er das Restaurant von seinem Chef und führte es bis Ende des vergangenen Jahres. Dann schloss er, und das nicht wegen Corona. „Der Besitzer der Immobilie will verkaufen. Der neue Besitzer hätte mir dann vielleicht meinen Mietvertrag gekündigt“, sagt Blumers. Dieses Risiko wollte er nicht eingehen. Deshalb hat er die Chance ergriffen, das Restaurant „Freigeist“ auf der zu Bad Münster am Stein gehörenden Ebernburg zu übernehmen. „Leid tut es mir schon um die Stammgäste und den Weinkeller, der hatte wirklich Flair“, gibt der 27-Jährige zu.

Kein richtiger Abschied – wegen Corona

Doch viele Stammgäste hätten versprochen, ihn und sein Team auf der Burg zu besuchen. Betrübt hat ihn, dass er sich wegen der coronabedingten Schließung nicht richtig von seinen Gästen verabschieden konnte. Am 1. November waren die Türen des Weinbrücks das letzte Mal geöffnet. „Danach haben wir einen Lieferdienst angeboten, das kam gut an“, so Blumers. Das habe immerhin 60 Prozent des Umsatzes eingebracht. Auch auf sozialen Kanälen ist der Koch mit Rezeptideen zu finden.

Die Eröffnung auf der Ebernburg sollte eigentlich am 29. Januar sein. Nun nutzt er die coronabedingte Zwangspause zum Renovieren. Richtig sauer ist er deswegen nicht: „Ich hätte es gar nicht geschafft bis zum Eröffnungstermin“, schmunzelt er. Eigentlich renoviert er sogar schon seit sechs Monaten. Gleichzeitig das Weinbrück zu betreiben, wäre da sogar eine echte Herausforderung gewesen. Deshalb kam ihm Corona gar nicht mal ungelegen. Neue selbstgebaute Tische, ein neuer Anstrich und neue Böden erwarten die Gäste im 180 Quadratmeter großen Gastrobereich auf der Burg.

Gesamtes Team wechselt mit auf die Burg

Den Tipp für das Burgrestaurant kam von seinem zweiten Küchenchef. „Die Location ist wunderbar“, schwärmt Blumers, der nicht lange überlegen musste, das Restaurant zu mieten. „Das Gesamtbild ist schöner, und ich kann hier flexibler sein.“ Alle acht Angestellten, vom Service bis in die Küche, nimmt er von Obermoschel mit. „Mit meinem Team fällt mir der Umzug nicht ganz so schwer.“

Nicht nur das Team bleibt gleich, auch seine Kochkunst, verspricht Blumers. Viel Wert lege er auf Nachhaltigkeit, Handarbeit und Regionalität. „Das ist mein Motto.“ Fertigprodukte hätten bei ihm nichts verloren, auch nicht in der Not. In Münsterappel, wo er wohnt, hat der junge Koch einen großen Garten, in dem er unter anderem Tomaten, Zucchini und Äpfel anbaut. Auch Brot, Eis und Sorbet stellt er selbst her. Alle vier bis sechs Wochen ändert sich seine Karte mit saisonalen Gerichten. Klassiker wie Schnitzel und Rumpsteak sind immer zu finden, genau wie vegetarische und vegane Speisen. Blumers experimentiert gern und kocht, wie er versichert, nie nach Rezept: „Das macht das Kochen für mich aus.“

Die Produzenten werden auf dem Hof besucht

Auf die Qualität von Fleisch lege er besonders viel Wert, betont er. „Bevor ich etwas kaufe, schaue ich mir die Höfe, auf denen die Tiere leben, persönlich an. Es ist sehr wichtig für mich, die Höfe zu kennen. Wenn ich mir da alles anschauen darf, ist das schon ein gutes Zeichen“, erklärt Blumers. Das Wasser wird in einer neuen Anlage gefiltert, und die Auswahl auf der Weinkarte kommt aus einem Radius von 25 Kilometern rund um die Burg.

Auf der Ebernburg möchte er sein Angebot erweitern. So plant er nach Corona zum Beispiel Ritterevents. Weiterhin können Hochzeiten und Geburtstage bei ihm gefeiert werden. Auch Wanderer werden auf der Burg eine Mahlzeit bekommen.

Mit 15 Jahren hat Blumers seine Ausbildung begonnen, 2020 hat er den Meister gemacht. Sterne erkochen möchte er, der seinen Herzensberuf seinen Großeltern zu verdanken hat, jedoch nicht. Für die Zukunft wünscht er sich eigene Produkte, die er auf den Markt bringen kann. Eine regionale Kartoffelsuppe, schwarze Nüsse, auch Pfälzer Trüffel genannt, und Marmelade stellt er jetzt schon selbst her. „Ich wünsche mir eine eigene Manufaktur im Supermarkt“, so sein Traum. Auch würde er sein Geschäft gerne auf mehrere Standbeine verteilen. So kann er sich zum Beispiel einen gehobenen Döner-Imbiss vorstellen.

Rezept-Idee

Eins der beliebtesten Gerichte im Restaurant Weinbrück war eine Vorspeise: Kandierter Ziegenkäse mit Johannisbeerchutney und Salat. Dazu portioniert Blumers den Ziegenkäse, die Portionen werden mit Honig eingecremt, gewürzt und überbacken. Die Johannisbeeren werden mit Zucker karamellisiert und mit Cassis abgelöscht. Limetten und Tonkabohnen zu den Johannisbeeren reiben, einkochen und zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.