Ein Storchenpaar nistet in einer Fichte mitten in einem Garten in Dackenheim. Die diente einst einem anderen Zweck, wie ein Kirchheimbolandener erzählt.

Das junge Storchenpaar, das sein Nest mit Hilfe der Feuerwehren Dackenheim und Freinsheim in einer Fichte gebaut hat, erfreut auch Michael Engel. Der Baum steht im Garten seines Elternhauses in Dackenheim. „Da bin ich aufgewachsen“, sagt er. Heute lebt er in Kirchheimbolanden. Doch er war dabei, als die Feuerwehr anrückte, um den Störchen beim Nestbau zur Hand zu gehen.

Alexander Link, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt und besten Blick auf die Fichte hat, habe ihn Mitte März auf die Bauaktivitäten aufmerksam gemacht, erzählt Engel. Es sei keine Frage gewesen, dem Kappen der zwei Baumspitzen zuzustimmen. Zuvor hatte er sich im Storchenzentrum erkundigt, ob die Unterstützung durch Menschen die Tiere womöglich vertreiben könne. Im Gegenteil, lautete die Antwort. Dass das Paar den Rohbau allerdings schon am nächsten Tag annehmen würde, war für Engel dann doch eine Überraschung. „Wir sind natürlich alle erfreut“, sagt er und schließt in diesen Satz auch die Nachbarschaft des Gartens ein. Die sei toll. „Die haben sich die Störche bewusst ausgesucht“, ist Engel überzeugt. Ein großes Lob spricht er für den Einsatz der Feuerwehrleute aus. „Ich finde es ganz toll, dass sich junge Menschen engagieren, um auch etwas für die Natur zu machen.“ Und das vor allem ehrenamtlich.

Nadelbaum wanderte vom Topf in den Garten

Dass aus der Fichte mal das Zuhause eines Storchenpaares werden könnte, daran hat Engel wohl nie gedacht. „Das war vor mehr als dreißig Jahren unser Weihnachtsbaum.“ Nach dem Fest wurde das Nadelgewächs aus seinem Topf befreit und in den Garten eingesetzt. Heute, so schätzt Engel, habe der Baum eine Größe von zehn bis 13 Metern erreicht. Da fällt das Kappen einer Spitze nicht ins Gewicht. „Ich hoffe nur, dass es stabil genug ist“, wünscht er sich, dass der Einsatz jetzt zu einem Bruterfolg führt. Möglich auch, dass das Storchenpaar dann im nächsten Jahr nach Dackenheim zurückkehrt und erneut die Fichte in Beschlag nimmt. Eine tolle Geschichte aber, findet Manfred Engel, ist es auch schon in diesem Jahr.