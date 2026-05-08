Zum Ende einer ganz besonderen Projektwoche in der Göllheimer Grundschule gab es am Wochenende Zirkusvorstellungen. Die RHEINPFALZ war bei der Generalprobe.

Alle vier Jahre verwandelt sich das Gelände der Grundschule am Königspfad in Göllheim in einen Zirkus. Ein großes Zweimastzelt steht dann neben dem Schulgebäude, und eine Projektwoche lang tauschen 330 Kinder Hefte und Stifte gegen Kostüme und Übungsmatte und verwandeln sich selbst in kleine Zirkusartisten.

Der Circus Baldini aus Wiesbaden brachte ein pädagogisch konzipiertes Projekt mit. Ein Team von Zirkusartisten betreute die Klassen, zeigte Tricks, gab Hilfestellung und sorgte für Sicherheit. Jedes Kind konnte für sich je zwei Disziplinen auswählen, dann wurde fleißig geübt: Jonglieren mit Bällen, Ringen, fluoreszierenden Tüchern und Tellern; Balancieren auf dem Seil; akrobatische Figuren auf Leitern; Sprünge auf dem Minitrampolin, Schwünge am Trapez — und natürlich durften auch die Clowns mit Schminke und bunten Perücken nicht fehlen.

Kinder und Senioren bei der Generalprobe

Zur Generalprobe am Freitag hatte die Schule Gäste eingeladen: Kindergartenkinder aus dem Einzugsgebiet, Betreute aus dem heilpädagogisch-therapeutischen Kinderzentrum sowie Senioren aus dem Haus Antonius. Die kleineren Kinder saßen staunend und mit großen Augen in den vorderen Reihe, die Senioren klatschten und freuten sich über die Abwechslung. Immer wieder brandete Beifall auf, wenn eine Übung gelang. Bei den drei Vorstellungen, die die große Anzahl der Mitwirkenden nötig machte, waren dann ausschließlich Familienmitglieder der Kinder zu Gast.

Das Ganze fand in einem echten Zirkuszelt statt. Foto: Anja Hartmetz Zirkusdirektor Tino Krämer. Foto: Anja Hartmetz Eine Nummer mit fluoreszierenden Tüchern. Foto: Anja Hartmetz Die Jongleure zeigen ihre Kunst mit Reifen. Foto: Anja Hartmetz Akrobaten auf der Leiter. Foto: Anja Hartmetz Die Clowns wirbeln durch die Manege. Foto: Anja Hartmetz Trapezkünstler zeigen Mut. Foto: Anja Hartmetz Zum Schluss eine Feuernummer der Lehrerinnen. Foto: Anja Hartmetz Foto 1 von 8

Der Abschluss der Generalprobe bot noch einen besonderen Augenblick: Als letzte Nummer betraten einige Lehrerinnen die Manege. An Stangen befestigte Fackeln und Feuerkugeln kreisten in ihren Händen; flackernde Flammen zeichneten helle Bahnen in die Luft.

„Der Zirkus ist jetzt schon das dritte Mal bei uns“, sagte Schulleiterin Heike Keller. „Er kommt alle vier Jahre, sodass jedes Grundschulkind einmal mitmachen kann.“ Keller hob hervor, dass die Zirkusleute schnell die besonderen Talente einzelner Kinder erkannten und gezielt förderten: „Viele Kinder haben sich über sich selbst hinausgetraut – dafür ist diese Woche da.“ Die 16 Klassen waren in Gruppen aufgeteilt; Klassenlehrerinnen begleiteten die Proben, gaben Halt und ermutigten die Kinder, auch bei Lampenfieber.