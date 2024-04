Der aktuelle Preisträger des renommierten Grimmelshausen-Preises kommt zu einer Lesung in die Bücherhütte nach Rockenhausen: Frank P. Meyer liest am 12. April aus seinem Roman „Vom Ende der Bundeskegelbahn“.

Wang Fei hat Großes vor im Hunsrück. Mit einem untrüglichen Gespür für die Bedürfnisse seiner Landsleute im fernen China schickt er sich an, „Wangs Welthandel“ zu einem blühenden Unternehmen zu machen. Was mit dem Kauf einer leerstehenden Fabrikhalle und zweier gebrauchter Lieferwagen seinen Anfang nimmt, gipfelt in dem tollkühnen Vorhaben, einen kompletten Weinberg aus dem Ruwertal in die chinesische Provinz Shandong zu versetzen. Seine Mitarbeiter rekrutiert der Jungunternehmer aus den Außenseitern des Dorfes. Doch die Provinzler Helmut, Jasmin, Johann und Zoppo funktionieren nicht immer so typisch deutsch, wie Wang es sich erhofft hatte.

„Vom Ende der Bundeskegelbahn“ ist ein furioser Globalisierungsroman um eine verschworene Dorfgemeinschaft, deren Lebensentwürfe durch die Konfrontation mit dem Fremden gehörig durcheinandergeraten (ISBN: 978-3-95602-244-9, Conte Verlag, 400 Seiten, 22 Euro).

Literaturpreisträger und Stadtschreiber

Der Autor Frank P. Meyer, Jahrgang 1962, schreibt Kolumnen, Erzählungen und Romane. Er studierte Anglistik, Germanistik und Niederländische Philologie in Trier und Oxford, danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Hildesheim. Heute ist er Leiter der Studienberatung an der Uni Trier. 2012 wurde Meyer zum Trierer Stadtschreiber gewählt. 2014 erhielt er den Saar-Hunsrück-Literaturpreis. Zwischen 2014 und 2018 sind seine Romane „Normal passiert da nichts“, „Hammelzauber“ und „Club der Romantiker“ erschienen. „Vom Ende der Bundeskegelbahn“ ist sein aktueller Roman.

Termin

Lesung am Freitag, 12. April, um 19 Uhr in der Bücherhütte in Rockenhausen, Vorverkauf und Reservierung unter Telefon 06361 21300 oder per E-Mail an mail@buecherhuette.de.