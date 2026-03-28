Emil Reinhart hat vor kurzem auf seinem Dachboden ein Hornissennest entdeckt. Jetzt möchte er es verschenken. Martin Braun würde es gerne in seinem Art-Hotel ausstellen.

Kürzlich haben wir darüber berichtet: Emil Reinhart, der frühere Betreiber des über Kirchheimbolanden hinaus bekannten Cafés Vogelgesang, hat auf dem Dachboden seines Hauses ein riesiges Hornissennest entdeckt – und möchte es nun verschenken. Unsere Geschichte stieß online auf außergewöhnlich großes Interesse. Mehr als 72.000 Klicks verzeichnete der Artikel innerhalb kurzer Zeit. Inzwischen hat sich auch ein konkreter Interessent gemeldet: Martin Braun, Inhaber und Betreiber des Art-Hotel Braun in Kirchheimbolanden, möchte das außergewöhnliche Fundstück übernehmen und zugänglich machen.

Der Kirchheimbolander Hotelier Martin Braun: »Der Plan ist, das Nest zu bergen, zu präparieren und dann im Hotel auszustellen«, sagt er. Vorstellbar sei für ihn eine Präsentation als »Kunstwerk der Natur«. Foto: Jutta Glaser-Heuser

Braun hat sich das Nest inzwischen bei Reinhart angeschaut. „Der Plan ist, das Nest zu bergen, zu präparieren und dann im Hotel auszustellen“, sagt Braun. Vorstellbar sei für ihn eine Präsentation als „Kunstwerk der Natur“. Das passe gut zum Konzept seines Hauses, das einen Schwerpunkt auf künstlerische und außergewöhnliche Gestaltung lege.

Das Hornissennest selbst befindet sich in der hintersten Ecke des Reinhartschen Dachbodens. Von einem Balken herabhängend reicht das papierartige Gebilde bis auf den Boden und krümmt sich dort noch ein gutes Stück weiter. Entdeckt wurde es nicht von Reinhart selbst, sondern vom Schornsteinfeger bei einer Routinekontrolle. Zunächst hielt dieser das Objekt für eine lose Folie aus der Dachabdichtung. Erst bei genauerem Hinsehen wurde klar, dass es sich um ein Nest handelt – und zwar um ein außergewöhnlich großes.

Nest stammt von Europäischer Hornisse

Im ersten Moment befürchtete Reinhart, dass sich die Asiatische Hornisse hier angesiedelt hätte. Diese invasive Art steht im Verdacht, massive Schäden im heimischen Ökosystem zu verursachen, da sie sich unter anderem von Wildinsekten und Honigbienen ernährt und so ganze Bienenvölker schwächen oder vernichten kann. Aggressiver als heimische Arten ist sie allerdings vor allem bei der Verteidigung ihrer Nester. Reinhart wandte sich daher an Fachstellen, um die Herkunft des Nests klären zu lassen. Die Entwarnung folgte schnell: Experten erklärten ihm, dass die Asiatische Hornisse ihre Nester fast ausschließlich in Bäumen und Büschen errichtet. Da sich das Nest auf dem Dachboden befindet, stammt es mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Europäischen Hornisse. Für Menschen gilt diese als vergleichsweise ungefährlich und wenig aggressiv – solange sie nicht bedrängt wird oder ihr Nest verteidigen muss.

Inzwischen ist das Nest leer. Bis auf die Jungköniginnen überlebt ein Hornissenvolk den Winter nicht, und verlassene Nester werden in der Regel nicht erneut besiedelt. Deshalb stand für Reinhart die Frage im Raum, was mit dem beeindruckenden Bauwerk geschehen soll. Einfach entsorgen wollte er es nicht. Stattdessen kam er auf die Idee, das Nest zu verschenken.

Nest soll auf jeden Fall ausgestellt werden

Für Martin Braun ist vor allem die besondere Struktur des papierartigen Gebildes reizvoll. „Vorstellbar wäre beispielsweise, es zu halbieren, sodass auch ein Blick auf das Innere möglich ist“, sagt er. Dabei sei allerdings äußerste Vorsicht geboten. „Ich habe jetzt erst erkannt, wie unglaublich labil so ein Nest ist.“ Das fragile Material bestehe aus zerkautem Holz und Speichel und könne schon bei kleinen Erschütterungen beschädigt werden. Braun hat sich daher bereits Gedanken über mögliche konservierende Methoden gemacht. „Entweder könnte man es mit Klarlack behandeln oder mit mehreren Schichten Holzleim besprühen“, erklärt er. Ziel sei es, das Nest zu stabilisieren, ohne seine natürliche Struktur und Optik zu verfälschen.

Wo das Objekt im Hotel letztlich seinen Platz finden soll, steht noch nicht endgültig fest. Derzeit favorisiert Braun eine Präsentation in einem Glaskasten, um das Nest vor Beschädigungen zu schützen und zugleich von allen Seiten sichtbar zu machen. Bis es so weit ist, sind allerdings noch einige Fragen zu klären – etwa der sichere Transport vom Dachboden ins Hotel.

Für Emil Reinhart ist die Entwicklung erfreulich. Sein Wunsch, das außergewöhnliche Nest zu erhalten und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen, scheint sich zu erfüllen. Sollte das Projekt umgesetzt werden, würde ein ungewöhnliches Stück Natur künftig mitten in Kirchheimbolanden zu sehen sein – nicht mehr versteckt auf einem Dachboden, sondern als „Kunstwerk der Natur“ für Gäste und Besucher.