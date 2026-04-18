Deutschland wird zum Land der Wal-Experten und liefert stetig Argumente dafür, dass Kommunikation und Debattenkultur aussterben. Das lässt sich auch in der Pfalz beobachten.

Wir müssen mehr miteinander reden. Zumindest wird das immer wieder gesagt, geschrieben – oder gefordert. Und wenn wir dann miteinander reden, dann braucht es diese viel zitierte Debattenkultur, die – so hört man – eigentlich nicht mehr existiert. Manch einer wird jetzt abwinken, mit den Augen rollen oder meinen, dass das alles doch gar nicht so schlimm ist. Doch leider bestätigt sich immer wieder, dass an den Aussagen zur Kommunikation im Land doch etwas dran ist.

Karikatur: Uwe Herrmann

Beispiele dazu lassen sich bundesweit, wie auch hier vor Ort, finden. Nehmen wir etwa den Buckelwal, der in den Medien zuletzt „Timmy“ getauft wurde und dessen tragisches Schicksal am Ostseestrand eines der meistdiskutierten Themen der vergangenen Wochen gewesen sein dürfte. Wer nun in den sozialen Medien einmal quer durch die Kommentarspalten liest, der wird bestätigen: Die Debattenkultur war schon einmal besser. Und die Kommunikation eben auch. Denn für viele Kommentarschreiber gibt es wohl nur Licht oder Schatten, nur Gut oder Böse, keine Graubereiche. Und Schuldige sind generell schnell benannt. Plötzlich existieren in Deutschland fast so viele Walexperten, wie es während der Fußball-WM Bundestrainer gibt. Jeder weiß es am Ende besser als die zahlreichen Fachleute, die immer wieder betonten, wie wenig die möglichen Rettungsversuche hätten bringen können. In einer gesunden Debattenkultur würden sich beide Seiten zuhören und sich mit der Position des Gegenübers beschäftigen, darauf eingehen, Argumente anbringen und auf Gegenargumente eingehen – in den Kommentarspalten sieht man davon aber keine Spur. Es herrschen Vorwürfe und Beleidigungen auf der einen Seite, während die andere Seite mit einer Spur Arroganz und von oben herab reagiert.

Auch im Fall der Eiche hinkt die Kommunikation

Wie kommt man jetzt aber von der Ostsee in den Donnersbergkreis? Nun ja, man nimmt statt eines Wals einen Baum. Und schon hat man ein Thema, das zuletzt die Ortsgemeinde Mörsfeld sehr bewegt hat. Und die Mechanismen, die ausgelöst wurden, sind ähnlich. Eine Eiche, die seit den 1960er-Jahren an der Gemarkungsgrenze stand, wurde durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Anfang des Jahres gefällt. Eine Ankündigung vorab oder gar eine Erklärung dazu gab es zunächst nicht. Das Ergebnis: Im Ort dominiert die Meinung, dass der Baum nicht hätte gefällt werden müssen. Der LBM erklärt nun zwar die Gründe, spricht von einem Pilzbefall und einer personell und wirtschaftlich nicht darstellbaren Rettung des Baumes. Die Debattenkultur ist aber längst seine Wege gegangen. „Die vom LBM“ machen demnach ja eh, was sie wollen – und vom Gegenteil kann man nun kaum noch überzeugt werden. Schließlich ist der Baum weg und hinterher kann ja jeder irgendwas behaupten. Ganz so extrem wie im Fall des Wales, sind die Kommentare in Mörsfeld zwar keineswegs. Aber die Parallelen sind dennoch da. Vermeidbar wäre das sicher dann gewesen, wenn die Kommunikation besser gewesen wäre. Wenn wir – in diesem Fall der LBM – einfach mehr miteinander reden würden. Eine Erklärung vorab, warum der Baum fallen muss. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn es sich um ein emotional aufgeladenes Thema handelt. All das hätte die viel zitierte Debattenkultur positiv beeinflussen können.