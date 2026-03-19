Nach dem Aus der Nordpfälzer Traditionsbrauerei Bischoff stand das Gelände jahrelang leer. Bald kann man dort wohnen und arbeiten – im „Bischoff-Quartier“.

Jahrelang standen die Gebäude auf dem ehemaligen Bischoff-Gelände leer und verfielen zusehends. Für Freunde der Traditionsbrauerei war das ein schmerzlicher Anblick. Nun beginnt ein neues Kapitel. „Heute wird eine lange andauernde Hängepartie zu einem guten Ende gebracht.“ So kommentierte Bürgermeister Rudolf Jacob die Schlüsselübergabe für das Gelände an die beiden Käufer: die Firma Immo 150, ein Schwesterunternehmen der Kaiserslauterer Baufirma F.K. Horn, sowie das Imsbacher Bauunternehmen Schultz. Er freue sich, zu diesem Erfolg beigetragen zu haben, sagte Jacob, – „durch das Zusammenbringen der Player“. Nun gebe es wieder eine gute Perspektive für den Standort. Das sei auch deshalb wichtig, weil es in den verlassenen Gebäuden bereits zu Fällen von Vandalismus gekommen sei. „Zum Glück ist kein Lost Place daraus geworden“, so der Bürgermeister.

Zu verdanken sei dies neben der Vermittlung durch die Gemeinde auch den neuen Eigentümern: Immo-150-Geschäftsführer Thomas Knieriemen sowie Schultz-Seniorchef Timo Schultz, der mit seinen beiden Söhnen Benedikt und Pius zur Schlüsselübergabe gekommen war.

Die neuen Eigentümer – der Notartermin fand in den letzten Tagen des Jahres 2025 statt – werden keine gemeinsame Gesellschaft gründen, vielmehr wird die Fläche aufgeteilt. Während die Schultz GmbH den von Winnweiler aus gesehen unteren Teil des Areals mit der ehemaligen Leerguthalle für die Erweiterung des eigenen Unternehmens nutzen wird, lässt Immo 150 die Produktionsgebäude im oberen Teil abreißen.

130 Wohneinheiten geplant

An ihre Stelle werden Wohnungen gebaut. Geplant ist auf dem drei Hektar großen Gelände ein Mix aus verschiedenen Wohnformen: Einfamilienhäuser entlang der Straße, außerdem Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser sowie Servicewohnungen. Insgesamt 130 Wohneinheiten, wie Knieriemen präzisierte. Dafür sind zwei Erschließungsstraßen erforderlich, außerdem wird es einen Parkplatz geben. Erhalten bleiben neben der Leerguthalle auch das ehemalige Verwaltungsgebäude, in das sich Gewerbe einmieten kann, und die ehemalige Besitzervilla.

Schlüsselübergabe für eine bessere Zukunft: Von links: Thomas Knieriemen und Holger Schwambach (Immo 150), Yvonne Grüner (Insolvenzverwaltung), Bürgermeister Rudolf Jacob, Timo, Pius und Benedikt Schultz. Foto: Anja Hartmetz

Den Bebauungsplan wird die Ortsgemeinde erstellen, die Erschließung übernimmt die WVE GmbH Kaiserslautern. Immo-Chef Knieriemen rechnet mit dem Beginn der Abbrucharbeiten „Richtung Mai“, der Baubeginn für die Wohnhäuser ist für das kommende Jahr vorgesehen. Für das Servicewohnen werde noch ein erfahrener Partner gesucht. Denkbar seien beispielsweise die Römerhaus GmbH, die in derselben Straße aktuell ein Seniorenheim baut, das Rote Kreuz oder die Arbeiterwohlfahrt.

Mit dem Standort zeigte sich Knieriemen hochzufrieden: „Winnweiler hat eine gute Infrastruktur, ein Gymnasium, ein Schwimmbad, ein Ärztehaus, gute Einkaufsmöglichkeiten und eine gute Bahnanbindung.“ Auch Timo Schultz hob die verkehrsgünstige Lage hervor. Am bisher einzigen Standort in Imsbach sei das Unternehmen räumlich an seine Grenzen gestoßen; in Winnweiler finde man nun optimale Bedingungen.

Straße wird nach Brauereigründer benannt

Rudolf Jacob betonte, dass das Ende von Bischoff nach 156 Jahren Brauereibetrieb ein „sehr emotionales Thema für Winnweiler und Umgebung“ gewesen sei. Um die Geschichte des Ortes sichtbar zu halten, soll eine der neuen Straßen auf dem Gelände nach dem Firmengründer Christian Bischoff benannt werden. Auch der bekannte Bischoff-Schriftzug wird aus Nostalgie im Logo weiterverwendet. Der aktuelle Rechteinhaber, die Karlsberg-Brauerei, habe bereits zugestimmt. Der neue Name des Areals: Bischoff-Quartier.

Für das neue Logo wird der alte Bischoff-Schriftzug verwendet. Foto: Anja Hartmetz

Die 156-jährige Geschichte der Privatbrauerei Bischoff war im Oktober 2022 nach einem längeren Insolvenzverfahren zu Ende gegangen. Letzte Hoffnungen, einen Investor zu finden, hatten sich endgültig zerschlagen. Auch Gespräche mit einer saarländischen Beteiligungsgesellschaft waren gescheitert. Als Ursache für die wirtschaftliche Schieflage, die letztlich zum Ende des Familienunternehmens führte, nannte Geschäftsführer Sven Bischoff die Umsatzrückgänge in der Corona-Pandemie. Im Dezember 2020 wurde ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, im August 2022 übernahm schließlich ein Insolvenzverwalter. Wenig später beschloss die Gläubigerversammlung, den Betrieb kontrolliert herunterzufahren. Rund 40 Mitarbeiter wurden damals arbeitslos.

Die Sudkessel sind verschwunden, der Name bleibt: Mit dem „Bischoff-Quartier“ beginnt jetzt bald eine neue Geschichte.