In der kommenden Woche werden an zwei Landesstraßen im Kreis Sanierungsarbeiten durchgeführt. Voraussetzung: Die Witterung spielt mit. Andernfalls werden die Maßnahmen verschoben, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Laut Planung wird die Fahrbahn der L 397 zwischen Weitersweiler und Bennhausen von Montag, 22., bis einschließlich Dienstag, 23. Juni, erneuert. Die Strecke ist in diesem Zeitraum ebenso voll gesperrt wie aus gleichem Anlass die L 385 zwischen Ransweiler und Neubau von Mittwoch, 24., bis einschließlich Donnerstag, 25. Juni. Die Zufahrt nach Stahlberg ist über die Kreisstraße 14 möglich. In beiden Fällen ist dem LBM zufolge eine Umleitung ausgeschildert.