Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms informiert, dass in der zweiten Hälfte des Mais mehrere Kreisstraßen im Donnersbergkreis saniert werden. Die jeweiligen Straßen müssen aus bautechnischen Gründen deshalb jeweils einen Tag lang voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Die Sperrungen dauern an von zirka 7 bis 19 Uhr. Wie der Landesbetrieb im einzelnen aufführt, sind folgende Straßen betroffen: Die K 85 zwischen Reichsthal und dem Kreuzhof am 17. Mai; die K 82 zwischen Bastenhaus und dem Donnersberg am 19. Mai; die K 82 zwischen Ramsen und dem Ripperterhof am 20. Mai.

Da die Arbeiten witterungsabhängig seien, könne es kurzfristig zu Änderungen im geplanten Ablauf kommen, so der LBM. Behinderungen im Verkehrsablauf ließen sich nicht vermeiden.