Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms kündigt eine Vollsperrung der Kreisstraße 70 auf dem Abschnitt zwischen Rüssingen und Biedesheim. Die Sperrung gilt von Montag, 1. Juni, bis Donnerstag, 11. Juni.

Grund dafür ist eine Fahrbahnerneuerung auf einer Länge von 1650 Metern. Nach Angaben des LBM dienen die Arbeiten der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Aus bautechnischen Gründen sowie zur Sicherheit der Arbeiter müsse die Strecke voll gesperrt werden.

Die Umleitung führt ab Rüssingen über die Kreisstraße 69 nach Ottersheim. Von dort verläuft die Strecke über die Landesstraße 447 und anschließend über die L448 nach Biedesheim. Die Umleitung gilt auch in der Gegenrichtung. Für die Bauarbeiten sind Kosten in Höhe von 215.000 Euro veranschlagt.