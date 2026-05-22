Die Landesstraße 404 wird tagsüber an zwei Tagen Ende Mai südlich von Kriegsfeld sowie im Bereich der Einmündung L404/K33 voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Die Sperrungen gelten am Donnerstag, 28. Mai, und am Freitag, 29. Mai, jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr.

In diesem Zeitraum führt die Masterstraßenmeisterei Erbes-Büdesheim Arbeiten zur Verkehrssicherheit aus. Vorgesehen sind Reparaturen von Schadstellen. Dafür ist laut LBM eine Vollsperrung erforderlich.

Die Umleitung verläuft ab der Einmündung L404/K33 nach Gerbach über die L400 nach Sankt Alban und Gaugrehweiler und ab Oberhausen an der Appel über die L399 nach Kriegsfeld. Sie gilt in beiden Richtungen. Verkehrsteilnehmer müssen mit Umwegen und verlängerten Fahrzeiten rechnen.